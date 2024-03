Velvyslanec Spojených států amerických v České republice podpořil návrh na pojmenování části ulice v průmyslové zóně v Opavě-Vávrovicích na ulici Oreo.

„Opavě a jejím obyvatelům bych k letošním oslavám 800. výročí města rád popřál všechno nejlepší. Jsem hrdý na to, že Opava má v americké firmě Mondelēz tak silného partnera. Dlouhá tradice pekařského průmyslu Opavy, podpořená americkou investicí, je základem trvalé prosperity obyvatel regionu,“ řekl Bijan Sabet s odkazem na loňské oznámení investice 1,5 miliardy korun do moderní high-tech linky na sušenky Oreo. Ty patří mezi nejoblíbenější na světě.

Také Emmanuel Chilaud, ředitel výrobního klastru společnosti Mondelēz v Česku, zmínil že továrna vychází ze silné lokální tradice potravinářského průmyslu na Opavsku. "Většina naší produkce je určena na vývoz především v rámci Evropy, ale naši zaměstnanci pečou i tradiční domácí dobroty, kde má jedinečné postavení Fidorka,“ uvedl Emmanuel Chilaud.

Jménem výrobního závodu se obrátil na vedení Opavy s návrhem, aby jedna z budoucích ulic města byla pojmenována po Amálii Fiedorové a část ulice v průmyslové zóně před továrnou změnila název na ulici Oreo. Jeho návrh padl na úrodnou půdu.

„Spolupráce s úspěšnými podniky je základem naší strategie pro hospodářský a společenský růst Opavy. Líbí se mi oba návrhy, které spojují historii s budoucností, a předložím je orgánům města k projednání,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Amálie Fiedorová (1816 - 1896) je považovaná za zakladatelku tradice pečení oplatek rodiny Fiedorů v Opavě. Svou živnost po další generace úspěšně rozvíjela až do vybudování moderního potravinářského komplexu v roce 1924. V rozvoji pekařského podnikání Fiedorů hrály velmi důležitou roli ženy, ať již šlo o Amálii a její dceru Marii, nebo později i snachu Marii a v další generaci Christinu Fiedorovou, která byla za první republiky majitelkou firmy Theodor Fiedor.

V opavském závodě Mondelēz International významným způsobem rozhodují o dalším rozvoji ženy i dnes. Celosvětová obliba sušenek Oreo je především u mladé generace a díky nové investici do třetí Oreo linky bude výrazně spojena s Opavou. V New Yorku byla na ulici Oreo přejmenována část Západní 15. ulice mezi 9. a 10. avenue. Jde o místo, kde se na počátku 20. století začaly sušenky Oreo původně péct. Opava by tak byla symbolicky propojena s New Yorkem. Změna názvu části ulice K Celnici by se týkala jen závodu Mondelēz, který by všechny náklady uhradil.