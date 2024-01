Tři králové úspěšně obešli Opavsko. Sbírka zatím vynesla téměř tři miliony korun

Kolem čtrnácti set Kašparů, Melicharů a Baltazarů se v době od 1. do 14. ledna vydalo na koledu Tříkrálové sbírky na Opavsku. Lidem popřáli všechno dobré v letošním roce a poprosili je o dar pro potřebné. Během závěrečné sbírkové neděle 14. ledna vyšla do ulic i skupinka takzvané „tříkrálové pohotovosti“. Postupně navštívila lidi, kteří do té doby čekali na koledníky marně nebo nebyli v době jejich návštěvy doma. Jejich příchod si vyžádali na telefonním čísle Charity Opava.

Koledníci Třílrálové sbírky ve Vávrovicích, městské části Opavy. | Foto: Foto: se souhlasem Charity Opava