Kdo dnes opraví lidem něco zadarmo? Opravárna, vzkazují Charita Opava se společností ASEKOL a Moravskoslezským krajem. Začalo to v listopadu 2021. Projekt měl podle plánu trvat jeden rok, ale velký zájem veřejnosti o bezplatné opravy elektrospotřebičů si vyžádal jeho pokračování.

Opravárna v městské části Jaktař se může pyšnit velkou úspěšností oprav porouchaných elektrospotřebičů. Vrací je zpět do provozu. Otevřená je každou první sobotu v měsíci, a platí to i pro oba prázdninové měsíce. Jen v roce 2023 prošlo technikovi rukama 350 nefunkčních elektrospotřebičů, zprovoznit se mu jich podařilo 302. Od ledna do května letošního roku přijal 120 kusů elektra a opravil jich 104.

Řada zákazníků se přitom do Opravárny dostavila vícekrát. „Jsem rád, že jejich problém jde většinou vyřešit a oni přicházejí znovu. Většinou přinášejí takzvanou bílou elektroniku, nicméně úspěšné a rentabilní jsou i opravy černé elektroniky, hlavně televizorů. Díky patří Charitě Opava a dalším pořádajícím organizacím za ochotu a možnost Opravárnu provozovat,“ pochvaluje si zdejší servisní technik Dalibor Žižka.

close info Zdroj: Se svolením charity Opava zoom_in Opravárna pomáhá v zeleném kontejneru lidem, jejich přístrojům i peněženkám.

Lidé si na Opravárnu už zvykli a jsou spokojení, protože pomáhá jejich peněženkám. A prospěšná je také životnímu prostředí.

Během prázdnin bude Opravárna v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava v ulici Přemyslovců otevřena v sobotu 6. července a v sobotu 3. srpna od 9 do 17 hodin. Technik se v ní ochotně podívá na lehkou bílou i černou techniku - mobily, počítače, notebooky, televize a různé audio nebo video přehrávače.