Opavská strojírenská společnost OSTROJ rozšířila strategickou spolupráci s americkou společností Oshkosh AeroTech, která je významným hráčem na trhu pozemní podpůrné techniky pro letiště. Společný projekt zahrnuje převod komplexní výroby nakládacích plošin právě do opavského výrobního závodu.

Se společností Oshkosh AeroTech (dříve JBT AeroTech) spolupracuje opavský OSTROJ už od roku 2014 a letos by měl dodat celkem dvacet nakládacích plošin. OSTROJ na současných projektech zahájil spolupráci v roce 2022 a po dalším roce vývoje a příprav spustil sériovou výrobu těchto plošin. „Náročnost přípravy jen dokládá, jak je pro nás tento projekt strategický. Naplno jsme sériovou výrobu nakládacích plošin rozjeli ve druhé polovině letošního roku. Do konce roku 2024 je naším cílem dosáhnout výrobu šesti plošin měsíčně,“ uvádí generální ředitel společnosti OSTROJ Aleš Martínek.

Letištní nakládací plošiny zajišťují zvedání, spouštění a přepravu kontejnerů, čímž usnadňují manipulaci s nákladem na letištích. „Spolupráce na projektu má pro nás i pro zákazníka velkou přidanou hodnotu. Nezahrnuje totiž pouze výrobu velkých svařenců, ale kompletní montáž mechanických, hydraulických a elektrických komponentů včetně finálního odzkoušení provozuschopnosti výrobku,“ uvádí řediel divize Strojírna Marek Jandačka. Hotový výrobek míří z OSTROJe přímo na konkrétní letiště, kde má být provozovaný. Opavská strojírenská společnost dodává tyto nakládací plošiny například do Španělska, Itálie, Francie, Rakouska, Portugalska, Kanady nebo Velké Británie.

Spolupráce s Ohskosh AeroTech představuje pro OSTROJ vstup do perspektivního průmyslového segmentu. „Letecká doprava je rostoucím odvětvím s neustálou poptávkou po kvalitní letištní technice. Zvlášť po covidové krizi, během které se zastavily veškeré investice do vybavení letišť, došlo v poslední době ke značnému oživení poptávky,“ konstatuje Aleš Martínek s tím, že dlouhodobé investice do modernizace a automatizace výroby se začínají vracet. Zákazníkům je společnost OSTROJ schopna nabídnout kompletní řešení od výroby svařenců přes lakování, montáž a odzkoušení až po dopravu finálního produktu přímo ke koncovému zákazníkovi.