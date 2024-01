Opavské zastupitelstvo schválilo s účinností od 1. ledna 2024 novou zónu placeného stání, takzvanou oblast 2. Určená je pro rezidentní i abonentní parkování. Její součástí bude též deset úseků s placeným parkováním - automatem.

Opava, parkoviště, ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Tato nová oblast přímo navazuje na oblast 1, centrum města, a je ohraničena ulicemi Nádražní okruh, částečně Janská, náměstí Svobody, Olbrichova, náměstí Republiky a v Krnovské ulici platí jen na jedné straně ulice. Oblast ohraničují ulice Bochenkova, Husova, Rooseveltova a Březinova.

Výjimkou je část Otické ulice, a to po ulici Skřivánčí a náměstí Republiky, konkrétně domy č. 1 až 4, které původně spadaly do oblasti 1 a nově budou patřit di dvojky. Režim vyhrazeného parkování a placeného stání platí jen ve všedních dnech.

„Když se v minulosti řešil urbanismus města, nikoho nenapadlo, že v rodinách budou dvě i tři auta a všichni budou chtít parkovat co nejblíže svého bydliště. To je dnes realita. Lidé nadávají řidičům, opavští řidiči zase řidičům z jiných míst a my musíme hledat cesty, jak to řešit,“ popisuje radní Petr Popadinec.

Svá slova podpořil faktem, že v novém parkovacím domu u východního nádraží sice stojí parkovné jen zlomek toho, co jinde, ale řidiči zde svá auta stejně nenechávají, protože by museli chodit pěšky. V Kylešovicích a v Kateřinkách dokonce parkovací domy odmítli úplně. V nové oblasti 2 bude parkovací oprávnění vždy vázáno na registrační značku vozidla. Rezidentní parkování vychází z trvalého pobytu nebo z vlastnictví nemovitosti a aabonentní parkovaní je určené pro podnikatele, kteří mají v oblasti sídlo, provozovnu nebo zde vlastní nemovitost.

Prodej parkovacích oprávnění pro nově vytvořenou oblast 2 budou od 2. ledna zajišťovat pokladny magistrátu a zájemci si je mohou koupit v budově Hlásky na Horním náměstí nebo v pokladně v Krnovské - budova 71B. Pro uživatele už existující oblasti 1 se nic nemění, jejich prodejním místem budou i nadále Technické služby Opava.

Parkovací oprávnění lze koupit na rok nebo na čtvrtletí. První rezidentní povolení bude za 1200 korun a čtvrtletní za 400 korun, na druhé a další auto přijde na 4 000 korun a čtvrtletní za 1200 korun. První zakoupené abonentní parkovací oprávnění bude stát 9600 korun a čtvrtletní 3000 korun, druhé a další 16 800 korun a čtvrtletní 5000 korun. K dispozici bude též sociální parkovací oprávnění, určené pro vozidla terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb, které bude za 480 korun.

