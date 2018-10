Opava: pokus o odvolání ředitele městské policie nebyl úspěšný

Návrh na odvolání ředitele Městské policie Opava (MPO) Petera Horvátha podal na zastupitelstvu opoziční Tomáš Navrátil (ANO 2011). Hlasování předcházela několikahodinová diskuse.

PETER HORVÁTH je ve funkci ředitele Městské policie Opava od října 2016.Foto: Archiv Deníku

Jedním z témat, které hýbalo pondělním opavským zastupitelstvem, byla také situace v Městské policii Opava (MPO). Původně se bod na programu nenacházel.

Že o jeho zařazení bude některý ze zastupitelů usilovat, bylo jasné poté, co přednostně na samém začátku jednání vystoupila se svými poznatky poslankyně Ivana Nevludová (SPD).

„Jsem opavskou rodačkou a není mi jedno, co se zde děje. Pan Horváth byl při svém nástupu v roce 2016 už třetím ředitelem v tom roce. Z jaké pozice odcházel od Městské policie Olomouc? Je pravda, že byli tamní strážníci šikanováni? Byly někdy někomu uděleny vytýkací dopisy? V Opavě proběhla kontrola z inspektorátu úřadu práce, která shledala řadu pochybení, strážníci byli například v chybném platovém zařazení. Dva dostali výpověď, další mají následovat. Nelze jen přihlížet,“ vyjádřila se poslankyně, která se opírala také o články z médií. Následně navrhl opoziční zastupitel Tomáš Navrátil (ANO 2011), aby byl bod MPO zařazen na program jednání, k čemuž také došlo.

Bod se začal řešit ještě před obědovou pauzou a nálada v sále byla místy velmi vypjatá. Ivana Nevludová znovu zopakovala své otázky z rána.

„V Městské policii Opava probíhala dlouhodobá inspekce úřadu práce. Z ní pochopitelně existuje také výstup, který se řešil, avšak nenašel jsem v něm žádné informace ve smyslu, že by tam byla shledána šikana. Věc je nešťastná a zpolitizovaná,“ konstatoval opavský primátor Radim Křupala (ČSSD), který je zároveň organizačně i nejvyšším velitelem MPO. Tomáš Navrátil oponoval, že k šikaně se úřad vyjádřit prý nemůže, podá jen podnět, kterým se pak zabývá soud.

Jablkem sváru má být změna pracovní doby strážníků a již zmíněné nastavení platových tříd. Hovořilo se i o šikaně, někteří strážníci podepsali proti krokům vedení petici. Po polední přestávce slovní přestřelka pokračovala.

„Chci poděkovat těm strážníkům, kteří dělají svou práci dobře a je jich dost. Nahrazují ty, kteří tak nečiní a jen hledají způsob dělat vše podle sebe a ne podle potřeb občanů. Jak funguje MPO by bylo dobré si ověřit zevnitř, a ne podle toho, co se kdo dočte v tisku. Informace jsou zkreslené a jejich záměrem je ovlivnit situaci v MPO. Kontrolní mechanismus u strážníků probíhá a některým to prostě nevyhovuje, rádi měli měli svou anarchii a nerespektují pořádek, který jsme se s panem primátorem snažili zavést,“ reagoval ředitel MPO Peter Horváth.

Padl také názor, zda vůbec Opava městskou policii potřebuje. Radim Křupala následně sdělil, že pokud se zařazení do špatné platové třídy potvrdí, budou strážníkům mzdy zpětně doplaceny.

Zastupitelé následně posvětili záměr k vytvoření analýzy, jak by město případně mohlo fungovat bez strážníků. Návrh Tomáše Navrátila na okamžité odvolání Petera Horvátha z funkce zastupitelé neschválili.