„Tuto službu jsme zavedli pro další zkvalitnění péče o naše pacienty v této době epidemie. Rozvoz léků jsme schopni zajišťovat díky velice fundovanému a pracovitému týmu v lékárně, bohužel však i zde jsme omezeni svou kapacitou. Proto věříme, že rozvoz léků budou využívat skutečně jen ti opravdu potřební,“ přibližuje ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.

Pokud někdo spadá do výše uvedené skupiny „zákazníků“, může si distribuci léků domů objednat na čísle 724 486 619. Linka je v provozu po celou dobu, kdy je nemocniční lékárna otevřena, konkrétně ve všední dny od 7 do 20 hodin, o víkendu a svátcích od 8 do 20 hodin. V případě zmeškaného hovoru zavolá zaměstnanec lékárny nazpátek.

„Volající nadiktují lékárníkovi identifikátor, případně jej zašlou SMS zprávou. Následně si domluví datum, kdy léky potřebují a jaký je za lék doplatek. Nemocniční doprava je schopná rozvoz léků zajistit až třikrát týdně,“ dodává mluvčí nemocnice Jiří Krušina.