Povodní poškozený most v centru Opavy se bude bourat. Nejpravděpodobnější termín je v říjnu tohoto roku. Uvedl to mluvčí ŘSD Jan Rýdl pro ČTK.

Nedávná povodeň fatálně poškodila most v opavské Ratibořské ulici. Jedná se o jeden z klíčových mostů v centru města, vede po něm silnice I/46. Bohužel velká voda na něm napáchala takové škody, které jsou neopravitelné. O jeho zbourání rozhodl už v minulém týdnu statik a pracovníci Ředitelství silnic a dálnic.

Nyní mluvčí ŘSD Jan Rýdl také pro ČTK nastínil, kdy by most měl jít k zemi a jak bude vyřešena doprava ve městě. „Most se bude pravděpodobně bourat v říjnu. Nový most se zde postaví příští rok, do té doby zde bude provizorní přemostění,“ informoval ČTK Rýdl.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Most na Ratibořské ulici v Opavě byl během povodní nenávratně poškozen.

"V tuhle chvíli pouštíme společně s Policií České republiky na most výhradně jenom pěší, ani osobní doprava tam nesmí, ani integrovaný záchranný systém. Předtím, než bude provedena demolice, provedeme výstavbu náhradního dočasného mostního řešení, tak abychom Opavu samozřejmě neodřízli od světa, abychom jim nekomplikovali život přespříliš. Během příští stavební sezony a s tím, že začneme velmi, velmi brzy, postavíme most nový. Bude to ještě příští rok," dodal mluvčí