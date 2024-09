V pondělí 23. září se vrátily děti do škol, které byly zasaženy velkou vodou. Provoz v mateřských i základních školách ale probíhá s určitým omezením.

„V mateřských školách v ulicích Šrámkova. E. Beneše a Na Pastvisku budou pro omezenou kapacitu přijaty jen děti maminek, které nejsou na mateřské dovolené nebo nezaměstnané. Po dobu, kdy nebudou děti s možností péče v domácnosti v mateřských školách přítomné, nebudou jejich rodiče platit školné,“ informovala radnice v Opavě. Upřesnila, že mateřská škola v Pekařské ulici bude zcela uzavřena a děti, jejichž matky nejsou na mateřské dovolené nebo nezaměstnané, budou umístěny v kylešovické školce v Liptovské ulici. „Děti z mateřských škol v Sadové a v Mostní ulici budou bez omezení umístěny v prostorách ZŠ Mařádkova,“ informoval magistrát.

Dočasné změny platí i pro školáky

Opavský úřad práce zřídil mobilní kancelář, která bude od pondělí 23. do středa 25. září informovat o dávce mimořádné okamžité finanční pomoci pro lidi zasažené povodní. Kancelář funguje v budově Seniorcentra v Rolnické ulici. Otevřená je v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v úterý od 8 do 13 hodin. Tiskopisy dostanou zájemci na místě.

„Linka pro mimořádnou pomoc úřadu práce má číslo 800 779 900. Krizové linky magistrátu 553 756 621 a 553 756 251 jsou k dispozici od 7 do 19 hodin a městská výdejní místa humanitární pomoci zůstávají od 8 do 19 hodin v provozu na ulici Krnovská a v Palhanci,“ vzkazuje opavská radnice.

K TÉMATU Dočasné změny v provozu základních škol v Opavě ZŠ Šrámkova bude mít výuku v plném rozsahu, ale bez ranní družiny a totéž platí i pro ZŠ Ilji Hurníka v ulicích Pekařská a Ochranova. ZŠ Edvarda Beneše, která byla povodní nejvíc poškozena, bude mít pro první, druhé a třetí třídy a třídu 5C výuku jen ve školní družině a další třídy budou mít do konce týdne mimořádné volno. ZŠ Nový svět bude mít výuku zajištěnu v plném rozsahu a školní družina bude otevřena od sedmi hodin. Stejně jako školy ochromila velká voda i čtyři ze sedmi kuchyní Zařízení školního stravování Opava, které dodávají školám jídlo – v ulicích Mařádkova, Edvarda Beneše, Šrámkova 4 a Šrámkova 6. Od pondělí 23. září budou za provizorních podmínek zprovozněny vývařovny v ZŠ Mařádkova a Edvarda Beneše, během dalšího týdne zprovozní školní stravování kuchyně v ZŠ Šrámkova 4. Kuchyně Šrámkova 6 potřebuje dokonale vysušit a zajistit nové technologie, takže zatím zůstává mimo provoz. (zdroj: magistrát v Opavě)

Technické služby a dobrovolníci, kteří pomáhají pod křídly krizového štábu, usilovně čistí domy a ulice v zaplavených částech Opavy. Pracuje se také v městských částech a okolních obcích. Prostor, který se musí uklidit, je velmi rozlehlý, týká se plochy o velikosti téměř 4,5 kilometrů čtverečních, přičemž voda zasáhla na 6 600 domů. Podle radnice se potvrzuje předpoklad, že bude nutné odvézt pět až šest tisíc kontejnerů s odpadem po povodni. Prázdné nádoby na odkládání kontaminovaných potravin jsou v ulicích Antonína Sovy 35, Zeyerova 8, Černá 17, Ratibořská 34 a Holasická 5.

Radnice zdůrazňuje, že prioritou je zprovoznění ulic Nákladní, Rybářská, Mostní a Pekařská a zajištění průjezdu městem. Připomíná, že úklid Sadové a Partyzánské si vyžádá krátkodobé uzavírky: „Po jejich zprůjezdnění budou práce pokračovat v dalších ulicích.“