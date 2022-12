Třeba takové schválení svatby nebo rodinných oslav sem nepatří, byť to Opavané každým rokem zkoušejí. Sítem ale takové žádosti neprojdou. Jiné už to štěstí mají.

Pokud patříte k občanům, kteří striktně dodržují noční klid a kontrolují v tom i své nejbližší okolí, pak vězte, že některý případný hluk budete muset i příští rok překousnout. A to ten, kterému dají zelenou zastupitelé. Schvalovat totiž budou opět seznam akcí po dvaadvacáté večerní. Poprvé tak činili v roce 2017.

Polsko hlásí hotovo, Česko tak má nové dálniční spojení až k polskému Baltu

„Nejvíce žádostí dorazilo na magistrát v prvním roce, byly jich zhruba čtyři desítky. Protože se jednalo o změnu ve způsobu povolování hluku po dvaadvacáté hodině, oslovovali jsme sami tradiční pořadatele akcí s upozorněním na novou povinnost. Do té doby stačilo schválení rady města před každou jednotlivou akcí a nebylo třeba schvalovat obecně závaznou vyhlášku zastupitelstvem,“ přiblížil Deníku mluvčí města Roman Konečný.

Každoročně na magistrát dorazí kolem patnácti žádostí, polovinu z toho tvoří úplně nové akce, u další poloviny třeba dojde ke změně místa konání, času nebo počtu dnů trvání. „Vyhláška je živý materiál, ve kterém každý rok nějaké akce ubývají, některé se mění a jiné přibývají. Co se nových akcí týče, bývá vyhověno odhadem dvěma až čtyřem ročně, na druhou stranu bývají některé akce rušeny,“ sdělil Konečný.

Soukromé párty mají smůlu

Povolené akce nesmí být soukromé, musejí být přístupné široké veřejnosti, navazovat na nějaké kulturní tradice nebo nové zakládat. Patří sem třeba majáles, festival Rock na grilu, Opavské léto zábavy, Joy Run, odpusty nebo posvícení v městských částech. Pokud si chtějí zájemci vyřídit výjimku třeba na bujarou oslavu narozenin, mají smůlu. I tak se ale podobné žádosti každým rokem objevují. „Lidé se většinou radí a ptají se telefonicky. Nejčastěji se ptají na povolení rušení nočního klidu při vnitřní akci, což vyhláška neumožňuje. Nebo například při venkovní svatbě a oslavě narozenin. V letním období bývá takových dotazů asi kolem deseti,“ konstatuje.

Tragédie na Opavsku: muž omylem vypadl z okna domu, zraněním podlehl

Jenže i když už pořadatel povolení od města dostane, nemá vyhráno. A to tehdy, pokud bude chtít akci ještě nějak upravovat. I to se stává. „Někdy mají lidé akci schválenou v určitém termínu a s nějakým názvem, jenže pak pořádají úplně jinou akci a v jiném termínu a myslí si, že výjimku mohou použít. A někteří volají třeba dva dny před akcí, že ji chtějí povolit, což bohužel není procesně vůbec možné,“ vysvětlil mluvčí.

I když nutné byrokratické kolečko vnímají někteří jako zátěž, vyřizování bývá bezproblémové, pokud tedy splníte všechny náležitosti. Podobně jako třeba organizátoři dvoudenního multižánrového festivalu Milion tónů pro demokracii, který se v programu akcí zabydlel v září ve vnitřních, ale i venkovních prostorách restaurace U Tří Kohoutů. A i oni tedy potřebují povolení.

Hledá se nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje a Česka

„Jednání s magistrátem je dobré, naši akci jsme vždy nahlašovali na odbor kanceláře primátora, a to spolu s provozovatelem prostor restaurace, my býváme spolupartneři. Původně jsme sice chtěli akci až do dvou hodin do rána, ale to nám nevyšlo a dostali jsme povolení jen do půlnoci. Nezjišťovali jsme, proč jsme delší povolení nedostali, i za tu půlnoc jsme rádi. Festival se opět uskuteční i příští rok, zase tedy budeme určitě posílat žádost o výjimku z nočního klidu,“ uvedl Milan Freiberg, jeden z organizátorů festivalu.

K TÉMATU

Jak na to

Organizátoři mohou své žádosti s popisem akce posílat na Hlásku do konce ledna 2023. Vyplněný formulář, který je k dispozici na webu města, který najdete v tomto internetovém odkazu. Poté je zapotřebí poslat formulář na email jana.foltysova@opava-city.cz nebo anna.krempkova@opava-city.cz.