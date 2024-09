Jitka Hrušková dnes 15:30

Opava požádala kraj, aby pomohl zajistit vojáky, kteří by se ve městě zapojili do odklízení škod po povodních. Řeka Opava stále zůstává na 3. stupni, ale podle předpovědí by se v příštích zhruba sedmi dnech neměly objevit žádné významnější srážky. Vodní hladiny tak čeká sestup a lidi kolem řek zase náročný úklid.