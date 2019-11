V letošním roce si adventní čas budeme moci vychutnat jak na Dolním náměstí, tak na Horním. Opava se poprvé vánočně rozsvítí v pondělí 25. listopadu, tedy čtyři týdny před Štědrým dnem.

Jako každý rok i letos bude připravena pestrá nabídka sortimentu v prodejních stáncích.

Těšit se můžeme na bohaté zastoupení regionálních výrobců, v chladném počasí zahřeje třeba punč. A právě na prodejce oblíbeného teplého nápoje z červeného vína si letos posvítí i město.

Vedení Opavy chce stejná pravidla pro stánkaře na oficiálních vánočních trzích i pro ostatní, kteří prodávají svůj punč na žádaných městských pozemcích v centru, nejčastěji před svými provozovnami.

Opavský primátor Tomáš Navrátil apeluje na důležitost jednotné koncepce.

„Jedná se o strategické rozhodnutí města. Všichni mají možnost přihlásit se a prodávat na vánočních trzích, my jen chceme dát jednotná pravidla, protože prodejci, kteří nabízejí punč před svými restauračními zařízeními platí za zábor v majetku města méně než samotní trhovci,“ uvedl Navrátil s tím, že si proto v období konání trhů zabírají celý prostor obou náměstí a Mezi Trhy a dodal: „Je to důležité, aby nevznikl do budoucna problém s nezájmem prodávání přímo na náměstí.“

O záležitosti se diskutuje několik let. „Už se to řešilo, zda by nebylo vhodné dát jasnější pravidla. Myslím, že na příští rok se má připravit i celý nový tržní řád, jenž problematiku pevně zakotví,“ doplnila tisková mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Nejvíce se asi novinka dotýká restaurace The Pub Opava, jež sídlí na adrese Mezi Trhy, a punč na záboru městského prostranství si Opavané dopřávali mnoho let.

„Letos jsme tedy museli sudy přesunout na náš pozemek, do podloubí. Omlouváme se všem, kterým se zkomplikuje průchod tímto místem,“ sdělil provozní The Pub Opava Jakub Palička, který o prodeji přímo na náměstí nikdy neuvažoval. Zároveň ale vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím města.

„Je zarážející, že sedm let něco děláte a najednou vám město oznámí, že vám zábor nedá. Nedotklo se to jen nás, ale i jiných provozovatelů,“ uzavřel Palička.

Připomeňte si v naší fotogalerii loňské Vánoce v Opavě: