Opava: případ psa vyhozeného z okna budí velké vášně

Opilá Opavanka vyhodila před nedávnem z okna šestého patra paneláku svého špice, prý ze vzteku. Nyní je podezřelá z týrání zvířat. Jaký trest vyfasuje? Zákony jsou podle některých příliš mírné.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Událost, nad kterou zůstává člověku rozum stát. To lze bez nadsázky říci o případu, jenž se odehrál v minulých dnech v Liptovské ulici v Opavě - Kylešovicích.

Ze šestého patra paneláku tam devětadvacetiletá žena vyhodila z okna svého psa rasy špic, který pád z velké výšky nepřežil. Co tomuto jen těžko pochopitelnému činu předcházelo, není zcela jasné. Jisté je, že žena nebyla střízlivá. Policisté do Kylešovic přijeli na základě oznámení svědků.

„Orientační dechová zkouška prokázala u ženy hodnotu 2,5 promile alkoholu v dechu. Jako důvod svého jednání uvedla osobnostní zkrat a naštvanost,“ komentoval mluvčí opavské policie René Černohorský.

Vzhledem ke své silné opilosti putovala žena nejdříve střízlivět na opavskou záchytku. „Až poté s ní byly provedeny nutné procesní úkony. Uhynulý pes byl převezen ke zvěrolékaři a celá záležitost je nadále v prověřování,“ dodal.

Je třeba zpřísnit zákon

Opavanka je nyní podezřelá z týrání zvířat. Podle zákona by mohla za mřížemi strávit dobu od šesti měsíců až do tří let. To je totiž sazba, která je uváděna v případě, že byl pachatel v posledních třech letech za týrání zvířat již odsouzen či potrestán anebo způsobil – li zvířeti svým chováním trvalé následky na zdraví popřípadě smrt.

Jak ale naší redakci řekla předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat Barbora Tocauerová, nemusí žena za své jednání pykat vůbec.

„Zákony jsou příliš mírné, legislativa se musí zpřísnit, tyto případy se stupňují, přibývá jich. A nejhorší je, že se pachatelům nic nestane. Přijdou jen podat vysvětlení, za hodinu je pustí, dostanou maximálně nějakou pokutu nebo výjimečně podmínku. A obávám se, že to nastane i v tomto opavském případě. Nevybavuji si, že by šel někdo za týrání zvířat za mříže,“ konstatovala Barbora Tocauerová.

Lidé si podle ní často na zvířatech léčí své osobní komplexy a spory. „Co říci na to, že někdo vyhodí živého tvora z okna? To se nedá slušně popsat. Myslím, že lidé se chovají ke zvířatům nehezky pořád, bylo to stejné i v minulosti. Jenže dnes se o tom díky internetu a sociálním sítím více mluví, což budí dojem, že je těch případů více,“ mínila.

Obrovskou vlnu kritiky zklidila za své chování Opavanka na facebookovém profilu Opavského a hlučínského deníku, většina komentujících volá podobně jako Barbora Tocauerová po zpřísnění trestů.

V Moravskoslezském kraji přitom nejde v poslední době o zcela ojedinělý případ. V živé paměti mají někteří událost z roku 2017, která se odehrála v Havířově. Tehdy pětadvacetiletý muž, někdejší hráč A týmu MFK Havířov, vyhodil po hádce s partnerkou z okna na zem čivavu. Pes pád rovněž nepřežil.