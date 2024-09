Jednotlivé složky IZS se připravují na extrémní dešťové srážky a voda by měla kulminovat v neděli. Koryto řeky Opavy je vyčištěné a opravené, což při povodni v roce 1997 zajištěno nebylo. Na mnoha místech vznikly vyšší břehy i další protipovodňová opatření, například suché poldry. Největší problémy jsou očekávané v obci Držkovice a v městských částech Vávrovice i Palhanec a též v zahrádkářské osadě u bývalého vojenského splavu. Tamní obyvatelé by měli preventivně vyklidit sklepy i přízemní prostory a cennější předměty vynést do horních pater. Obyvatelům v místech, ohrožovaných vodou, se doporučuje připravit si pro případ nuceného odchodu evakuační zavazadlo.

Všechny složky města intenzivně pracují na tom, aby případné škody byly co nejmenší. V pátek ráno se sešla povodňová komise, aby vyhodnotila aktuální situaci i výhled do dalších hodin a znovu se sejde odpoledne ve 14. hodin. Město nechce nechat nic náhodě. Zahájilo preventivní opatření ve svých mateřských a základních školách, které mohou být ohrožené velkou vodou a spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb i domovů pro seniory na zabezpečení objektů a zajištění klientů.

Monitoruje situaci na přehradní hrázi Kružberk, na tocích řek Opavy a Moravice i na těch menších, které se do nich vlévají. Kontroly probíhají rovněž na rybnících a dalších zařízeních, schopných zadržovat vodu v oblasti vodních toků.

Na kritická místa jsou připravované další pytle s pískem. Ke stávající zásobě zhruba 1 500 kusů zajistilo město dalších 5 000 pytlů, plněných v Technických službách Opava a v areálu kylešovické hasičárny. Část je určena pro ohrožené městské části, hlavně Držkovice, Vávrovice a Palhanec, kde o jejich využití rozhodnou starostové městských částí. Další budou podle požadavků rozváženy k ochraně škol, energetických zařízení, zdravotnických zařízení a též domovů pro seniory. V případě oprávněných potřeb budou poskytnuty i obyvatelům. Připraveno je evakuační centrum v magistrátním areálu Krnovská a pro případ potřeby jsou operativně aktivovány další prostory ve školních tělocvičnách a jiných vhodných prostorech.

Parkoviště v Opavě a oba parkovací domy jsou od rána uvolněny pro parkování zdarma. „Toto opatření je prioritně určeno pro majitele vozidel ze záplavových oblastí, prosíme proto ostatní, aby to respektovali a parkovací místa zbytečně neobsazovali,“ zní od povodňové komise. Pro lepší dopravní situace budou dočasně přerušeny práce na rekonstrukci okružní křižovatky v Jaktaři a vozidlům bude umožněný volný průjezd. Od čtvrtku je pro aktuální informace k dispozici speciální stránka magistrátu Informační servis - Opava se připravuje na deště