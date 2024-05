/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Horním náměstí v Opavě odstartovala putovní výstava rodu Lichtenštejnů s názvem 800 let udržitelnosti. Dvanáct panelů mapuje působení rodu v českých zemích nebo zobrazuje lichtenštejnské úspěchy v oblasti podnikání. Slavnostní vernisáž zahájil během středečního odpoledne honorární konzul Lichtenštejnského knížectví Daniel Herman společně s primátorem Opavy Tomášem Navrátilem.

Výstava rodu Lichtenštejnů s názvem 800 let udržitelnosti, 30. května 2024 v Opavě. | Video: Deník/Kateřina Součková

Expozice v blízkosti kavárny Kupkafe představuje dvanáct ploch na šesti panelech zobrazují nejrůznější fotografie a krátké texty, které mají veřejnosti představit historický význam rodu a jeho hospodářské a správní aktivity nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i ve světových dějinách. Rovněž seznamuje návštěvníky s rolí knížectví v současném světě, s jeho přínosem k inovacím a s historickou snahou o udržitelný život na naší planetě.

Putovní venkovní výstava započala v Opavě cíleně, jelikož samotné město je s historií lichtenštejnského rodu na území Česka úzce spojeno. „Opava je velmi úzce spojena s historií přítomnosti lichtenštejnského rodu na území ČR od sedmnáctého století. Ostatně ve znaku Lichtenštejnského knížectví je černá slezská orlice, která je také ve znaku České republiky. A tento heraldický symbol ukazuje, jak úzce jsou dějiny a historie obou našich zemí spojené,“ řekl na slavnostní vernisáži honorární konzul lichtenštejnského knížectví a bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Vazby knížecího rodu na Opavsko jsou historicky velmi těsné. Lichtenštejnové zde působili čtyři století a znaky Opavy a Krnova jsou stále součástí lichtenštejnského národního znaku. Samotný kníže Jan Adam II. je dodnes titulován jako vévoda opavský a krnovský. Samotná putovní výstava zobrazuje průřez historií a úspěchy rodu nejen na našem území.

„Je dobré připomenout, jaké všechny pamětihodnosti nebo i průmyslové památky zachovali českým zemím Lichtenštejnové, kteří zde působili téměř 800 let. Název se může zdát na první pohled provokativní, ale ona je to pravda. Když se podíváme na úspěch rodu, je vidět, že jsou udržitelní v mnoha ohledech. Starali se o přírodu, zbyly po nich přírodní parky nebo vysázené lesy. Vše se netýkalo jen přírody, ale i správy památek, správy budov a také organizace celé rodiny, která si na sebe v 17. století napsala rodovou ústavu,“ uvedl mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

Výstava 800 let udržitelnosti bude v Opavě k vidění do 6. června, odkud se bude postupně přesouvat do Ostravy, Krnova, Olomouce, Brna, Znojma nebo do Prahy.