Současně zde bude pokřtěna stejnojmenná publikace. Kniha Sandarmoch – kde stromy mají tváře obsahuje zkrácenou verzi výstavních panelů a především katalog všechuměleckých děl, která jsou součástí výstavy. Vytvořili je převážně ruští autoři a reflektují v nich tragické důsledky nedořešené ruské minulosti až do současnosti.

Ruská snaha vymazat historii? Úřady likvidují dokumenty o věznicích v gulagu

Opavské zastavení výstavy je po Praze, Brně a Liberci v pořadí čtvrté. Program zahájí úvodními slovy předseda organizace Gulag.cz a české pobočky Memorialu Štěpán Černoušek. Čestnými hosty budou spisovatelka Karin Lednická, ředitel knihovny Memorialu Boris Bělenkin a děkan opavské Fakulty veřejných politik Rudolf Žáček. Po úvodu bude následovat komentovaná prohlídka.

Součástí expozice bude výstava uměleckých děl, inspirovaných tématem a jeho přesahem do současnosti. Pro tuto část výstavy organizátoři zveřejnili otevřenou výzvu, na kterou zareagovalo neuvěřitelných sedm desítek umělců z různých zemí světa.

Ruská minulost

Největším překvapením byl obrovský zájem umělců z Ruska, svědčící o tom, že téma vyrovnání se s vlastní minulostí je ve světle agrese na Ukrajině o to aktuálnější.

„Ne všichni v Rusku věří tomu, co jim oficiální státní propaganda předkládá a bez ohledu na možné represe mají potřebu svou frustraci veřejně vyjádřit,” říká jeden z autorů výstavy Štěpán Černoušek. Kromě Ruska svá díla přihlásili i umělci z Ukrajiny, Česka, Estonska, Polska, Německa, Slovenska, Nizozemska a USA. Odborná porota v čele s kurátorem Michalem Pěchoučkem vybrala díla pětatřiceti umělců, která se stala součástí výstavy.

Tajemství gulagů. Na internetu se objevily dokumenty o bolševických táborech

Na každém jejím zastavení je vystavena vždy část z nich. Všechna vybraná díla představuje zmíněná publikace a po skončení výstavy budou vydražena ve veřejné aukci. Výtěžek bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině. Výstava Sandarmoch – kde stromy mají tváře bude veřejnosti přístupná od 12. 1. do 18. 2. vždy od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin.