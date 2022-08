Pokud doma máte předměty, kterých se chcete zbavit a jsou stále plně funkční a nepoškozené, pak je můžete zadarmo odnést sem. Do oka pak třeba padnou někomu dalšímu, který se za drobný poplatek může stát jejich novým majitelem.

Re-use centrum fungovalo ve slezské metropoli teprve hodinu a už se začalo zaplňovat věcmi. Přijímá je tady Kamil Zaoral z opavských technických služeb, které re-use centrum provozují. Jeho úkolem je zkontrolovat, zda předměty splňují kritéria re-use centra a následně je podle hodnoty rozdělí a přiřadí k jednotlivým cenovkám.

Kategorie jsou za dvacet, padesát, sto a dvě stě korun, ceny jsou však pouze orientační, lidé mohou přispět kolik považují na vhodné. Tyto peníze vhazují „nakupující“ do zapečetěného boxu a stávají se automaticky součástí sbírky na výsadbu a údržbu zeleně v Opavě.

Atrakce Jeseníků: Jiří Houska na kruháči medituje nad horskou loukou

„Všechno to jsou věci, které lidé dnes čerstvě přivezli a to máme otevřeno teprve hodinu. Nepřijímáme elektrozařízení a polstrovaný nábytek nebo třeba koberce, a to z hygienických důvodů,“ vysvětluje nám krátce po poledni Kamil Zaoral.

Vystaveno už v re-use centru bylo chvíli po zprovoznění několik obrazů, interiérové dveře, skříňky, kolo, nejrůznější dekorace do domácnosti, množství skleniček, hrnků, popelníků, ale třeba i deštník, knihy, boby, stolní ruská ruleta, dětské kostky, trekingové i francouzské hole a dokonce také psací a šicí stroj. Paleta nabízeného sortimentu byla zkrátka velmi pestrá, což je rozhodně slibný začátek.

Jak již bylo zmíněno, tak jediné, co do re-use centra nepatří jsou poškozené nebo nefunkční věci a dále domácí elektronika a jiná elektrozařízení, oblečení, obuv, čalouněný nábytek, matrace, peřiny, plyšové hračky nebo koberce. Jinak se fantazii meze nekladou.

Opavané mohou celý srpen přispět na dostavbu hřiště pro handicapované děti

„Smyslem centra je snížit produkci odpadů a současně dát možnost jak těm, kterým je líto věci vyhodit bez užitku, tak i těm, kteří si nemohou dovolit kupovat nové věci. Případně lidem, kteří mají vztah ke starým věcem, anebo vnímají environmentální aspekt opětovného využití věcí,“ přibližuje náměstek primátora Michal Jedlička, do jehož kompetence spadá i nakládání s odpady.

Opavské re-use centrum zatím běží podle pilotní provozní doby a otevřeno je vždy každou středu a sobotu v čase, kdy je přístupný i sběrný dvůr, tedy od 11 do 17.30 hodin.