Vývojář Java, který si rozumí se Springem (50 - 80.000 Kč) Jsme ryze česká firma, která je na trhu už nějaký ten pátek. Děláme do zábavního průmyslu a máme vlastní produkt, který na českém trhu nemá obdoby a pomalu s ním dobýváme i Evropu. To znamená, že rosteme a hledáme posily – proto potřebujeme právě Tebe! Naši webovou aplikaci vyvíjíme pod Linuxem za pomocí Springu. Děláme v malých týmech a testování vlastního kódu bereme jako samozřejmost. Co myslíš, padneme si do oka? Náplň práce: Vývoj backendu v Javě EE, Práce s databázovými systémy, Testování vlastního kódu. 50 000 Kč

