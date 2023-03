Sedmnáct dopravních nehod, dohromady šest zraněných a přes 1,4 milionu korun odhadované škody pojišťoven. Taková je bilance okružní křižovatky ulic Kasárenské, Nákladní, Rybářské a Obloukové v Opavě za poslední dva roky. Podle analytiků serveru portalnehod.cz je s tímto kontem vůbec nejrizikovější křižovatkou v celém Moravskoslezském kraji (MSK).

Nejrizikovější křižovatka v MSK, Opava, 14. března 2023. | Video: Veronika Bernardová

A hlavní příčina karambolů? Nedání přednosti v jízdě. O tom, proč se právě v tomto místě tolik bourá a jak by se měli řidiči na rondelu chovat, Deník přímo na místě hovořil s krajským koordinátorem BESIP pro MSK Pavlem Blahutem.

Kruhový objezd ve zmíněných ulicích není tak úplně tím pravým kruhovým objezdem. Je totiž už několik let pouze provizorní, město jej nechalo šest roků zpátky vybudovat proto, že ve špičce se z vedlejších ulic prakticky nedalo odbočit doleva. A také kvůli většímu bezpečí chodců. Jenže právě to, že je zatím pouze provizorní, může být jeden z faktorů tohoto nechvalného prvenství v kraji.

„Když se na tento kruhový objezd zaměříme, vidíme, že je situován tak, že z některých příjezdových větví nabízí velice dobré rozhledové podmínky. A v daném okamžiku může být pro některé řidiče komplikované problematiku správné jízdy vyřešit. To znamená zpomalit a dát přednost v jízdě vozidlům, která jsou již v kruhovém objezdu najeta,“ přibližuje Deníku Pavel Blahut úskalí opavského rondelu.

Právě nedání přednosti v jízdě je tady nejčastější příčinou kolizí. „Všichni musíme být vůči sobě ohleduplní a řidič musí předvídat. Hlavní příčinou je vcelku vysoká nájezdová rychlost do kruhového objezdu. Vřele doporučuji rychlost snížit, nesnažit se kruháč projekt co nejrychleji, ale dát si dostatek času na to, abychom stihli zhodnotit celou situaci na objezdu, a to třeba i vozidlo, které jede ve větší vzdálenosti od kruhového objezdu,“ radí šoférům Pavel Blahut.

Přestavba by pomohla

Jak již bylo řečeno, tak tento kruháč mezi Penny marketem a OC Breda je zatím postaven provizorně. Opavská radnice uvažuje, že by jej v budoucnu přestavěla na plnohodnotnou okružní křižovatku. A Pavel Blahut je jednoznačně pro. „Určitě by to mohlo mít na snížení počtu dopravních nehod vliv. Pokud třeba bude konstrukce křižovatky řešena tak, že střední část kruhového objezdu nenabídne tak dobré rozhledové podmínky do všech směrů, tak budou řidiči nuceni zpomalit a v ten okamžik to přinese to kýžené zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti,“ konstatuje koordinátor.

Do září 2017 byla v tomto místě tradiční křižovatka. Zajímalo nás proto, jestli by nebylo úplně nejlepší zrušit provizorní rondel a vrátit se zpět k původnímu modelu. „Ve většině případů se kruhové objezdy instalují z důvodu zvýšení průjezdnosti daným místem, to znamená pokud je nějaký směr preferovaný, může se stávat, že výjezd z bočních ulic je náročný a trvá dlouho. Často se kruhový objezd instaluje na vozovku, nebo se do ní zakomplementuje. Podmínky pro zapojení vozidel jsou vstřícnější, takže je potřeba opravdu si uvědomit, že kdyby tady byla klasická křižovatka ve tvaru kříže, zda by to nevedlo ke zpomalení dopravy, tedy jeden směr by jezdil pořád a z dalšího by nebylo možno bezpečně se dostat,“ vysvětluje Pavel Blahut důvody, proč by zde měl být rondel zachován.

Řeší se místo i peníze

Opavský magistrát zatím nezná konkrétní termín, kdy by se mohl rondel začít přestavovat. „Případná realizace bude záležet také na vyjednávání vedení města s MSK o jeho finanční spoluúčasti, protože hlavní komunikace je silnice III/4641, která je ve vlastnictví kraje. Stavbu křižovatky bude také nutně provázet rekonstrukce vodního náhonu, který vede v zatrubněném profilu napříč touto křižovatkou, a která celou akci samozřejmě prodraží,“ sdělil Deníku vedoucí odboru dopravy města Opavy Dalibor Novotný. Prostor pro plnohodnotný kruháč v místě sice je, má to však jedno ALE.

„Asi budeme potřebovat získat pár metrů čtverečních, odhaduji tak okolo deseti, v jižním rohu parcely číslo 1674/1. Už v minulosti jsme o tom začali jednat s majitelem, ale nevedlo to k ničemu, ani když jsme se snažili vyjít požadavkům druhé strany vstříc. Takže, podle zpracované studie se do vymezeného prostoru standardní okružní křižovatka vejde, i když to zahrnuje i vstřícnost vlastníků okolních pozemků, které městu nepatří,“ dodává Novotný.

O tom, že statistiky nelžou, se redakce Deníku přesvědčila na vlastní oči bezprostředně na místě při pořizování rozhovoru s Pavlem Blahutem, když zde málem došlo ke kolizi dvou aut. A byla to zřejmě předzvěst něčeho většího. Tentýž den, tedy 14. března, kdy jsme video u rondelu odpoledne točili, se tady totiž stala večer po jednadvacáté hodině dopravní nehoda už skutečně. Hned příští den v ranních a dopoledních hodinách následovaly další dva „ťukance“. Sečteno podtrženo, během ani ne patnácti hodin tři nehody.