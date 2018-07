Opava: rondel v Nákladní zůstane, přibudou ale značky

Velké tabule ještě důrazněji motoristy upozorní, že se blíží ke kruhovému objezdu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Poláková-Uvírová Petra

V září tomu bude rok, kdy na rušné křižovatce ulic Nákladní, Obloukové a Rybářské poblíž Obchodního centra Breda&Weinstein v Opavě vznikl nový kruhový objezd. Hlavním důvodem, proč se opavská radnice k tomuto kroku rozhodla, byla skutečnost, že z vedlejších ulic bylo v době špičky prakticky nemožné odbočit doleva na hlavní silnici.

Po instalaci rondelu probíhal testovací provoz. Na jeho začátku se křižovatka stala dějištěm několika nehod, protože řidiči jednoduše nebyli na přítomnost „kruháče“ zvyklí. Jisté je, že rondel z křižovatky nezmizí a zůstane natrvalo.

Aktuálně město ve spolupráci s policií a silničáři finišuje s úpravami, které by zajistily ještě větší bezpečnost provozu. Kromě standardních modrých kulatých značek, upozorňujících motoristy na blížící se rondel, přibudou ještě další.

„Nainstalují se velkoplošné tabule, ze kterých bude informace o přítomnosti kruhového objezdu ještě patrnější,“ přiblížil náměstek primátora pro dopravu Josef Stiborský (KDU-ČSL).

„Navíc se bude barevně označovat také samotný směr kruhu v křižovatce. Toto však nyní nelze uskutečnit, a to kvůli uzavřené rekonstruované Krnovské ulici. Rondel každopádně v místě s těmi upozorněními navíc zůstane, osvědčil se.“ Co se estetické podoby objezdu týká, zůstane zatím v té stávající.

„Stavební úpravy by mimo jiné znamenaly velké náklady. Podle studie, která byla vypracována v roce 2012, se má jednat přibližně o 17 milionů korun, nyní by ta částka byla ještě vyšší. Navíc jsou tam nějaké problémy pozemkové a i výškové, co se například nájezdu na Kasárenskou ulici týká,“ dodal.

Nové dopravní značení by se mělo objevit v tomto týdnu. „Nyní už máme vykopány díry k umístění značek. Ty společně s barevným zvýrazněním na objezdu povedou k ještě větší bezpečnosti,“ potvrdil náměstkova slova vedoucí opavských silničářů Petr Kudela.