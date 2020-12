„Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle velikosti pozemků zájemců budeme soutěžit tři velikosti kompostérů. V případě úspěšného výběru budou k dispozici ve druhé polovině roku 2021,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček.

Kompostéry občanům magistrát nejdříve na pět let zapůjčí, poté budou bezplatně přenechány lidem. Ti, kteří se hlásili v rámci průzkumu už v červnu, jsou již v evidenci. Ostatní se musí zaregistrovat, a to vyplněním dotazníku. Pouze však elektronickou cestou, formulář je umístěn na webu města.

Telefonicky nebo emailem to není možné. Rozhodovat bude pořadí odeslání dotazníku až do vyčerpání počtu. Kompostéry město pořídí díky dotaci z Evropských fondů.

Box na knihy, CD i DVD

Na finanční příspěvek se magistrát může těšit i v rámci nákupu boxu, do kterého budou moci občané non stop vkládat přebytečné knihy, třeba i z pozůstalostí, a také použité CD a DVD. Box bude stát poblíž parkoviště u Knihovny Petra Bezruče. „Pracovnice knihovny budou knihy i CD třídit jednak k zařazení do knihovního fondu, jednak do bezplatných knihobudek či dalších míst po městě. V případě zájmu budou knihy poskytnuty i azylovým domům či věznici,“ dodal Jiří Vaníček. (ber)