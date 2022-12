„Tento schodek vyrovná zapojení části předpokládaného zapojení zůstatku základního běžného účtu a předpokládaný kontokorent nebo revolvingový úvěr. O jakou formu úvěru přesně půjde, budeme řešit na březnovém zastupitelstvu. Úvěr bude na tři roky a bude sloužit i na předfinancování veškerých dotačních záležitostí. Pokud získáme danou dotaci, předfinancujeme ji z tohoto zdroje a jakmile bude vyplacena, budeme ihned mimořádně splácet,“ vysvětlil zastupitelům primátor.

Výše úvěru má činit 385,4 milionu korun. První muž Opavy také ještě připomněl, že město bojuje s energetickou krizí. „Snažíme se šetřit a dělat energetická úsporná opatření. Nechceme ale zastavovat velké investice, když si můžeme sáhnout na dotace. Neomezujeme žádné provozy, i přesto, že náklady rostou. Nikde nezdražujeme žádné poplatky,“ prohlásil Navrátil.

Jedním z největších opozičních kritiků předloženého návrhu rozpočtu byl například Jan Stanjura (ODS). „Projídáme peníze budoucích generací a ještě se u toho tváříme, že šetříme. Schovat všechny nárůsty s výmluvou, že jde o zvyšování cen energií, to nejde. Říkáte, že se v každé městské organizaci snažíte šetřit, ale v tom rozpočtu to není ani v jedné významné organizaci vidět a ke snížení nedošlo. Rozumím, že by se neměly snižovat náklady na investice, ale proč se nesnažíme krotit běžné výdaje. Město Opava pořádá další večírek a zve Opavany do divadla, na basket a není vůle šetřit,“ okomentoval rozpočet Stanjura.

Tomáš Navrátil opáčil, že tvrzení není pravdivé a město skutečně šetří.

S novým úvěrem pro město nesouhlasil ani Marek Veselý (ODS). Jan Stanjura poté řekl, že ANO „vyfouklo“ voliče ČSSD a KSČM a v zastupitelstvu tak reprezentuje levici, která jen rozdává peníze. Tomáš Navrátil bedlivě hlídal lhůtu tří minut, kterou mají zastupitelé přihlášení do diskuze k dispozici, neboť někteří ji překračovali. A třeba konkrétně Jan Stanjura byl poté „vypnut“.

Marek Veselý ještě v rámci diskuze, která se už stáčela spíše do vyříkávání osobních sporů, sdělil, že primátor napadá opoziční zastupitele, že dělají svou práci. „Jen reaguji na útoky. Až budou dotazy konstruktivní, budeme konstruktivně odpovídat,“ řekl primátor.

Diskutované téma: divadlo

Několikrát se v rámci debaty o rozpočtu hovořilo o Slezském divadlu. Dlouhodobě se totiž řeší jeho financování tak, aby zůstala zachována činohra i opera. Zastupitele například zajímalo, jestli jsou už zajištěny externí zdroje financování na rok 2023, peníze z kraje i od státu.

„Smluvně to podchyceno ještě nemáme, ale jednání intenzivně probíhají. Hledáme i další zdroje financování divadla, třeba i v podobě opavských podnikatelů, aby nám s financováním pomohli,“ konstatoval náměstek Pavel Meletzký, který má divadlo ve své gesci.

Tomáš Navrátil pak ještě upřesnil, že město začne jednat o spolupráci třeba i s olomouckým divadlem. Opoziční zastupitel Dominik Janků namítl, zda není na čase zdražit vstupné. „Rostou náklady, zaměstnanci nepracují zadarmo, není tedy na místě nepopulární věc, a to zdražení?“ ptal se zastupitel z klubu ODS. Odpovědi se mu dostalo záhy, primátor odvětil, že ke zdražení vstupného do divadla od 1. ledna 2023 skutečně dojde.

Černá díra fotbal?

Opoziční zastupitelku Hanu Říčnou (SPD) pak zajímalo rozdělení peněz do fotbalu a divadla. „Rozpočet fotbalu neodpovídá kvalitě výkonů hráčů. Navíc lidé, kteří chodí do divadla nepotřebují ostrahu, divadlo má historickou hodnotu, je pravdou, že se musí změnit jeho financování. Ale co s tou černou dírou v rozpočtu, fotbalem?“ ptala se Říčná.

Podle primátora jde o věčný spor kultura versus sport. „Rozpočet je nastaven na minimum množství druhé ligy. Snažíme se hledat i externí zdroje, fotbal není černou dírou,“ uvedl.

Náměstek Vladimír Schreier, který má v gesci opavský fotbal, pak ještě doplnil: „Nejsem spokojen, že jsme v minulosti museli fotbal dofinancovávat a chystají se opatření, aby k tomu už nedocházelo. Peníze jsou především na mládež. Co se fanoušků týká, tak nejde jen o to tvrdé jádro. Sport, třeba i basketbal, navíc dostává Opavu do médií, myslím v tom dobrém slova smyslu.“

Školky, zimák, Breda

Kolonka investic, které chce město v příštím roce zrealizovat, skýtá hned několik bodů. Na některé z nich si už Hláska odložila peníze v roce 2022 a některé už běží. Jde třeba o dokončení západní části severního obchvatu, stavba hasičské zbrojnice v městské části Kylešovice, oprava zimního stadionu a stavba náhradní ledové plochy, oprava fasády Bredy a oken na Bredě, rozšíření kapacity MŠ Edvarda Beneše či rekonstrukci pobočky knihovny v Kylešovicích.

V roce 2023 se má dále opravovat MŠ Kylešovice, ZŠ a MŠ v Malých Hošticích, kde se bude i rozšiřovat školka, do půdních prostor se má rozšiřovat Středisko volného času, stavět se má i nový sběrný dvůr v Kylešovicích. Opravovat se bude rovněž turistické infocentrum, výměny se dočká třeba i veřejné osvětlení. Dohromady půjde příští rok na investice 225,6 milionu korun.

S kolika penězi budeou v Opavě hospodařit?



Technické služby – 150 milionů

Slezské divadlo – 92,7 milionu

Knihovna Petra Bezruče – 21,3 milionu

OKO – 23,4 milionu

Městská policie – 49,6 milionu

SFC Opava – 18,9 milionu (sport + provoz)

BK Opava – 14,5 milionu (sport + provoz)

HC Slezan Opava – 18,3 milionu (sport + provoz)

MDPO – 125,4 milionu