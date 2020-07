Bezpečí občanů, podpora spolupráce mezi strážníky a policisty, ale třeba i větší riziko pro pachatele, že bude dopaden a jaksepatří potrestán. To jsou jedny z hlavních cílů, které si klade opavský magistrát v souvislosti s městským kamerovým systémem.

Na dění ve slezské metropoli aktuálně „dohlíží“ jednadvacet kamer. Dvacet digitálních, jedna analogová. „Rozmístěny jsou na strategických místech, kde se pohybuje větší množství lidí nebo je zde zvýšené riziko trestné činnosti. Najít je můžeme například na náměstích, křižovatkách, Městském hřbitově či Ptačím vrchu,“ vyjmenovává opavská mluvčí Lada Dobrovolná.

Od roku 2013 bylo postupně pořízeno deset kamer, a to díky dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Na tento resort se pak radnice obrátila i letos. Už v únoru totiž radní schválili další rozšíření kamerového systému. Ministerskou dotaci město nakonec získalo a nyní už se vysoutěžil i dodavatel. Tři nové kamery, čtyři LED monitory, tři počítače a dva optické switche vyjdou na 994 tisíc korun včetně DPH. 550 pokryje dotace, 444 tisíc pak půjde z městské kasy.

Kamery vzniknou hned u dvou stadionů, a to u fotbalového v Městských sadech, kde bude zařízení sledovat hlavní vstup do areálu SFC Opava. Další se zaměří na vstup na „zimák“ v Komenského ulici. A do třetice ještě vyroste kamera v Jánské ulici na nádraží Opava východ, konkrétně naproti nástupišti a schodům do podchodu. „Lokality pro umístění kamer vybírá městská policie ve spolupráci s policií České republiky. V zásobníku máme i další místa, která bychom chtěli kamerami osadit, rozšiřování kamerového systému určitě nekončí,“ dodává mluvčí.

Všechny opavské kamery se dají ovládat nejen ze služebny strážníků, ale i státní policie a od roku 2018 také z fotbalového stadionu při pořádání rizikových zápasů.

Kde všude jsou v Opavě kamery?



1. Areál magistrátu v Krnovské ulici na budově Městské policie Opava

2. Náměstí Republiky

3. Křižovatka ulic Horní náměstí a Pekařská

4. Dolní náměstí

5. Náměstí Osvoboditelů

6. Křižovatka ulic Masarykova třída a Hrnčířská

7. Horní náměstí nad infocentrem

8. Křížkovského sady – Ptačí vrch

9. Kulturní dům Na Rybníčku

10. Výjezd z areálu magistrátu na Staré silnici

11. Sportovní areál U Hřiště v Kylešovicích

12. Tribuna a parkoviště v Parkhotelu

13. Křižovatka ulic Jánská a Březinova

14. Městský hřbitov

15. Křižovatka ulic Ratibořská, Vrchní a Fügnerova

16. Křižovatka ulic U Jaktařské brány a Rybí trh

17. Kruhový objezd u Globusu

18. Vstup do podchodu u nádraží ve Skladištní ulici

19. Křižovatka ulic Nákladní a Oblouková

20. Křižovatka ulic Ostrožná a U Pošty

21. Křižovatka ulic Nákladní a Pekařská