„Lidé chodí už od rána. Zatím jsme však nemuseli přistupovat k tomu, že bychom byli nuceni jejich počet redukovat a před prodejnou se tak tvořily fronty,“ konstatovala jedna z prodavaček obchodu C&A. Kolem regálů s oblečením se zde před polednem pohybovalo několik nakupujících. „Přišla jsem pro oblečení pro svou malou dcerku, která se narodila v listopadu a ze všeho teď rychle roste. Já jsem měla ještě výhodu, že má starší sestřičku, takže některé věci podědila po ní. A také pro tu starší teď sháním něco do školy, chodí do druhé třídy,“ uvedla například jedna ze zákaznic.

Nakupující nevynechali ani vedlejší prodejnu bot Deichmann nebo sekci dětského oblečení v Lindexu.

Asi nejvíce se jich ale pohybovalo v prodejně Pepco. „Nakupuji oblečení pro dceru do školy. Ještě, že je napadlo, když otevřely školy, otevřít i obchody s dětským zbožím. Protože popravdě, ta moje už má věci, které jsme stihli koupit na podzim, malé. Tak nevím, v čem by do té školy chodila,“ řekla nám nakupující mladá žena. V některých momentech museli lidé venku čekat na košík, protože byla naplněna kapacita obchodu. Ta je stanovena maximálně jedním zákazníkem na patnáct metrů čtverečních prodejní plochy. Samozřejmostí jsou nasazené respirátory a měly by se dodržovat také dvoumetrové rozestupy.