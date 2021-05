„Čekání dlouhé, strašidla nervózní a hladové po lidských životech. Chtěly do akce, bylo pro nás čím dál náročnější udržet je na řetězu,“ uvedl Michal, hlavní organizátor adrenalinové venkovní útěkové hry „Noční bojovka“. Opava byla prvním letošním místem, kde se po rozvolňování opatření proti čínské koronavirové nákaze konala.

„Jsem velkou fanynkou hororů, těším se,“ nechala se slyšet Saša. Z týmu nazvaného příhodně „Bylo nás pět“. Ten stejně jako každý další dostal tři životy (fluorenscenční náramky) s úkolem zachránit před hororovými postavami alespoň jeden. Do lesa po setmění se nesmělo s baterkami (kazily by atmosféru), cestu ukazovaly pouze svíčky.

„Za sedm minut zemřeš!“ vřeštěla na prvním stanovišti z telefonu Samara. Poté se plazila ze studně v podání Terezy. „Samozřejmě se lidé leknou, nadávají utíkají do lesa,“ popisovala představitelka hlavní hrdinky z psychohororu The Ring, v českém prostředí Kruh. Zrůdy se účastníků dotýkat mohly a taky dotýkaly, opačně to však nešlo.

Hororová stezka odvahy na které se účastníci setkali s hvězdami kultovních hororových filmů proběhla 22. května 2021 v Opavě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jason z krváku Pátek třináctého se v lese řečeném Sádrák ukázal oproti filmové předloze jako klaďas. „Freddy Krueger, teda kámoš Lukáš, na lidi útočí a já je zachraňuju,“ vysvětlil Aleš, jeden ze čtyř opavských brigádníků najatých na „Noční bojovku“. Každopádně si ji užívali – v případě Jasona tak, že o Freddyho i přerazil plastovou mačetu…

A na vojenském bunkru čekal s další mačetou hororový evergreen Scream (Vřískot) s charakteristickou maskou. „Jen se na chviličku ukážu a zmizím, zaútočím pak mezi stromy,“ popisoval Tom. S tím, že pijácké zátiší před opevněním se stezkou odvahy nesouviselo. Stylizovaný hrob s nápisem Valak ale ano, se zlověstnou jeptiškou poblíž.

„Vyloupnu se ze tmy a nutím lidi tancovat tak, jak já chci,“ prozradil Jirka. Pardon, klaun Pennywise. Kdo prošel přes něho, setkal se u pole s Michaelem z kultovního hororu Halloween (kromě jeho nože tu hrozily též klíšťata). A to měli pořadatelé i účastníci štěstí, že jim vyšlo počasí, v Opavě ani kapka, lilo o třicet kilometrů východněji v Ostravě.

„Chci tvoji duši!“ chrčela Adriana. Podle svých slov „fakt hnusným ďábelským hlasem“ v roli posedlé panenky Annabelle na poslední zastávce. Jí samotné jakákoliv panenka – byť hororová – nepřišla ošklivá, jako sběratelka jich nashromáždila doma prozatím na čtyři stovky. Praxi z hororové „únikovky“ by ráda uplatila jako herečka v divadle.