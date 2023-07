Koupání v přírodě s sebou přináší rizika, která mohou vodní radovánky v mžiku proměnit v boj o život. Dvakrát po sobě museli tento týden záchranáři ke Stříbrnému jezeru v Opavě, kde se v úterý topil senior a ve středu pak mladík. Staršímu muži už lékaři nedokázali pomoci. Mezi Opavany se diskutuje, zda je koupání v jezeře po jeho revitalizaci bezpečné.

Stříbrné jezero v Opavě. 20. července 2023. | Video: Veronika Bernardová

Stříbrné jezero alias Sádrák je zatopený sádrovcový lom na okraji Opavy. Je vyhledávaným rekreačním cílem a v posledních dvou a půl letech procházel revitalizací. Během ní nečekaně stoupla hladina vody o desítky centimetrů a regulovat ji musel nový odvodňovací kanál. Někteří Opavané se domnívají, že vodní víry v jezeře jsou nyní silnější než dřív. Jiní jejich úvahy krotí.

„Na Sádrák chodím plavat už třicet, čtyřicet let. Ani já, ani nikdo z početného okruhu mých známých se s víry za tu dobu nesetkal. Jen jednou, někdy v devadesátých letech, plaval jeden kamarád z břehů od staré hospody naproti, kde je teď ta kamínková pláž a někde uprostřed se mu cosi zamotalo do nohou a trochu ho to prý táhlo dolů, ale nic konkrétního neviděl, možná to byla ryba, řasa, možná nějaký vír. Ale naštěstí nezazmatkoval a v pořádku doplaval. Ale od té doby nic. A to jsme zvyklí přeplavat jezero z jednoho konce na druhý. Myslím, že ti, kteří se začnou topit, spíše přecení své síly, nebo dostanou nějakou srdeční zástavu a podobně. Je to smutné, ale takové případy jsou,“ popsal Deníku jeden z tradičních návštěvníků opavského Sádráku Jan Gebauer.

Na vlastní nebezpečí

Sádrák je přírodní lokalita, žádné oficiální koupaliště. Proto je zde koupání pouze na vlastní nebezpečí, na což upozorňuje návštěvní řád u příchodu k jezeru. Nasazení plavčíků na Stříbrném jezeře v Opavě se podle radnice nikdy neřešilo. Romeo Doupal, který za město prováděl během revitalizace stavební dozor, nedisponuje informacemi, že by modernizace mohla nějak souviset s tonutím plavců.

„Nemáme žádnou zprávu, že by se v souvislosti s revitalizací a pohybem vodní hladiny tvořily vodní víry a ohrožovaly plavce. Podíváme-li se do statistik, tak počet tonoucích nebo i utopených v posledních letech vykazuje řádově jednotlivce a ani letošní sezona se nedá, vzhledem k příčinám, považovat za výjimečnou,“ míní Romeo Doupal.

Jak často zasahují na Sádráku záchranáři, jejich moravskoslezský mluvčí Lukáš Humpl neví, protože si o tom záchranáři záznamy nevedou. „Podle konkrétního roku se jedná o žádnou nebo jen několik událostí, pohybujeme se v počtu jednotek. Za dvacet let může jít, podle mého hrubého odhadu, o pětadvacet až třicet osob. Hovoříme o událostech, ke kterým záchranná služba vyjížděla. Co se smrti tonoucího týká, tak za posledních deset let se pohybujeme také v počtu jednotek,“ uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Ani policisté statistiku výjezdů k topícím se na Stříbrném jezeře nevedou. „Za poslední dva měsíce se jednalo o tři události, v jednom případě s tragickým koncem. Další případy není možné uvést, neboť statisticky nejsou sledovány,“ konstatovala policejní komisařka Pavla Procházková.

Na Sádráku se také pravidelně pohybují hasiči. Provádějí zde svá cvičení. „Konkrétně na Stříbrném jezeře v Opavě cvičí Hasičská stanice Opava. Město Opava v rámci revitalizace vybudovalo i zpevněný sjezd pro motorový člun,“ informovala mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová s tím, že s žádnými anomáliemi na vodní hladině se hasiči při cvičení nesetkali.

Dvakrát stejné místo

Tento týden zasahovali záchranáři, hasiči i policisté na Stříbrném jezeře dvakrát po sobě. V úterý dopoledne se zde topil sedmasedmdesátiletý senior, svědkové uvedli, že plaval a náhle zmizel pod hladinou. Hasiči na člunu poté muže nalezli a vytáhli na břeh, s pátráním po zmizelém jim pomáhal i vrtulník. Resuscitace seniora však nebyla úspěšná, muž byl pod hladinou několik desítek minut a lékaři konstatovali smrt.

Ani ne o třicet hodin později už byly záchranné složky na Stříbrném jezeře znovu, tentokrát se topil patnáctiletý chlapec, který se rozhodl plavat na molo uprostřed jezera, ale došly mu síly a začal klesat pod hladinu. Na břeh mu pomohli kamarádi a dospělí návštěvníci, do záchrany se zapojil i profesionální hasič, který měl zrovna volno. Mladík byl krátce v bezvědomí, poté již komunikoval se záchranáři a sanitka ho převezla do Slezské nemocnice.

K TÉMATU

Jaká je první pomoc při tonutí

Jak postupovat v případě tonutí radí moravskoslezští záchranáři. Tonutí je dušení, způsobené zalitím dýchacích cest tekutinou. Na jeho konci je plicní otok a zástava krevního oběhu. Jako příčiny tonutí záchranáři nejčastěji uvádějí přecenění sil, vliv alkoholu, neuvážené skoky do neznámé vody nebo náhlá onemocnění jako cévní mozková příhoda, infarkt, chladová křeč či epileptický záchvat.

„Resuscitaci a ošetření tonoucí osoby předchází její vytažení z vody. Ne všude jsou však přítomni plavčíci a vodní záchranáři. K vyproštění je potřeba být zdatným plavcem, postiženého podplavat a přistupovat k němu zezadu. Při plavání ke břehu hlavu utonulého pokud možno udržujeme v neutrální poloze. Umělé dýchání při plavání ke břehu je možné začít provádět v okamžiku, kdy má zachránce pod nohama pevné dno a volné ruce,“ popisuje mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl první pomoc při tonutí.

Na břehu je pak potřeba zavolat záchrannou službu a provést zajištění základních životních funkcí. Důležité je, aby se lidé nesnažili odstranit vodu z plic. „Z plicních sklípků se totiž vstřebává do krevního řečiště a není překážkou pro dýchání. Před zahájením umělého dýchání je nutno napolohovat hlavu pacienta tak, aby mohla vytéci volná voda z dutiny ústní,“ dodává Humpl s tím, že osoba, která tonula, vždy patří do nemocnice, i v případě, kdy byla celou dobu při vědomí.