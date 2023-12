O dalším osudu opavského fotbalového klubu rozhodovali opavští zastupitelé v pondělí 11. prosince. Důvodem, proč se město rozhodlo pro prodej klubu, jsou dlouhodobé problémy s jeho financováním. Aby město mohlo činnost klubu dotovat, muselo by na ní ročně uvolnit šest až deset milionů korun, což ale neumožňují podmínky zákonné veřejné podpory.

Náměstek primátora Opavy Vladimír Schreier v úvodu připomněl, že firma A.I.K. se svými partnery doposud klubu zaplatila necelých deset milionů korun.

„Tím jsme si vyzkoušeli, že firma je schopna zajistit finanční prostředky pro klub a navrhujeme, abychom prodali akcie klubu za jednu korunu s tím, že firma musí přistoupit k dluhu, uhradit desetimilionovou půjčku, kterou jsme před několika lety klubu poskytli a zároveň firma musí složit do notářské úschovy patnáct milionů korun. Ty se pak budou postupně uvolňovat, čímž by bylo zabezpečeno financování klubu do konce příštího roku nebo pravděpodobně i celé příští sezony,“ vypočetl Vladimír Schreier.

Náměstek primátora upřesnil, že 25 milionů korun musí potencionální kupec složit před nabytím účinnosti smlouvy. „Ve chvíli, kdy se podepíší smlouvy, do deseti dnů od podpisu se musí přistoupit k dluhu a do patnácti dnů od podpisu smlouvy se musí složit peníze do notářské úschovy. Pak teprve smlouva o převodu akcií nabude účinnosti. Pokud nebudou tyto kroky splněny smlouva nenabude účinnosti. To je naše pojistka, že nepřevedeme peníze,“ ubezpečoval Vladimír Schreier.

Někteří zastupitelé se netajili pochybnostmi o případném kupci akcií opavského fotbalového klubu. „Kdyby tady byl zástupce firmy přítomen, tak bych se ho zeptal, co vede stavební firmu se sídlem v Žilině k tomu, aby investovala nemalé peníze do fotbalu v Opavě. Díval jsem se na nějaká čísla ve slovenském rejstříku, a ta firma není v úplně dobré kondici,“ namítl například zastupitel Jan Stanjura.