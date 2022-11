Jarmark odstartuje první adventní neděli, a sice 27. listopadu v 18 hodin slavnostním rozsvícením stromečku. Následovat bude již tradiční koncert Rock & Roll bandu Marcela Woodmana. Program nabídnou opavské trhy každý den, a to až do čtvrtku 22. prosince.

Chybět nebudou koncerty kapel Turbo (pátek 2. prosince v 18 hodin), Rangers (sobota 3. prosince v 17 hodin), zahrají i Poutníci (úterý 6. prosince v 18 hodin), Mňága a Žďorp (sobota 10. prosince v 18 hodin), Legendy se vrací (pátek 16. prosince v 18 hodin) nebo ABBA revival (sobota 17. prosince v 18 hodin). Na své si ale přijdou i milovníci žánrů, jakými jsou folk nebo rock. A třeba příznivci písní Waldemara Matušky nepřijdou zkrátka v neděli 4. prosince od 16 hodin. Nesní chybět ani rej Mikulášů, čertů a andělů, kteří si dají na rynku sraz v pondělí 5. prosince mezi 16. a 18. hodinou.

Oblíbený je také živý betlém, ten na náměstí dorazí v neděli 11. prosince v době od 14 do 17 hodin. A kdo si bude chtít zazpívat koledy spolu se sbormistrem Karlem Kosterou, již tradičně pod taktovkou Deníku, ten si do kalendáře poznačí datum středa 7. prosince v 18 hodin. Na trzích se bude znovu točit historický kolotoč pro děti, těsně přes svátky se zde budou prodávat živí kapři.

K Vánočním trhům neodmyslitelně patří také stánkový prodej. „V nabídce najdete dekorace, mýdla, svíčky, dřevěné či pletené výrobky a mnoho pochoutek od domácích zavařenin, paštik, perníků, sýrů, oříšků, rybích výrobků až po zabijačkové speciality. Chybět nebude teplá kuchyně, játra na topince, halušky, bramboráky, langoše nebo maďarské klobásy,“ zve na trhy jejich organizátor Martin Žižlavský.

Opavané byli poslední roky zvyklí, že ve městě stojí dva vánoční stromy, jeden na Dolním a druhý na Horním náměstí. Ten na „Horňáku“ ale bude letos kvůli rostoucím energetickým nákladům chybět, i přesto se ale náměstí také vánočně naladí. Ozdobí ho velký dřevěný vyřezávaný betlém, fotokoutek, Ježíškova pošta a zvonička. Od 27. listopadu zde bude zdarma jezdit dětský vláček, v provozu bude denně od 14 do 17 hodin, o víkendech pak od 10.30 do 12 a od 15 do 18 hodin. Na Horním náměstí se už od konce října prodává punč, nechybí stánky s občerstvením a takto to zůstane i po dobu konání vánočních trhů.