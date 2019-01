Dopravní stavba této části obchvatu Opavy už má nově pravomocnou EIA.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Obavy, že zahájení výstavby východní části opavského severního obchvatu může zkomplikovat posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), zvedly ze židle nejenom veřejnost, ale i kompetentní činitele. Každá naděje se v tomto směru počítala.

Úlevu přináší nejnovější zpráva z Ředitelství silnic a dálnic. „Dozvěděli jsme se, že rozhodnutí EIA už nabylo právní moci, což je skvělé. Průtahy jsou jednoznačně byrokratické, protože obchvat Opavy se už mohl začít stavět dávno," říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Touto nejnovější informací byl překonán jeden z kritických bodů na cestě k zahájení stavby a otevřel se prostor k vydání posledního stavebního povolení. „Pokud nikdo nepodá antimonopolnímu úřadu námitky proti tendru a stavební řízení proběhne bez problémů, stavba této klíčové dopravní stavby může začít," neztrácí Martin Dostál optimismus.

Aby dobrých zpráv nebylo málo, další potěší hlavně obyvatele městské části Komárova, kteří se musejí potýkat s problematickou dopravní situací už celá léta. To se může už brzy změnit. EIA je vyřešená, technické studie průtahu a severního obchvatu jsou zpracovány a vyhledávací studie pak u obchvatu jižního je dokončena. Posouzení vlivu na životní prostředí hovoří jednoznačně pro jižní obchvat.

„Průtah byl zamítnut a severní variantu by bylo možno uskutečnit pouze za velmi přísných kritérií. Ekonomicky vychází nejpozitivněji jih, nejméně výhodný je sever," přibližuje Martin Dostál zvažované možnosti. Ministerstvo dopravy se nakonec též přiklonilo k jižní variantě a Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o finance na další pokračování přípravy stavby.

Cesta k ní však snadná nebude. „Nedělat nic není řešení stejně jako prosazovat něco, co je technicky i finančně komplikované. Znamená to nemít v konečném důsledku nic a to rovněž není možné," dodává tajemník Dostál.

Rozpočet fondu dopravy jde do vlády

Zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 už mají vypořádání připomínek k rozpočtu fondu dopravy na příští rok za sebou.

„Se vším rozhodně spokojený nejsem, ale musím uznat, že jednání v Praze byla konstruktivní. Pozitivní každopádně je, že všechny klíčové stavby v našem kraji mají v příštím roce zabezpečené finance. Do textové části rozpočtu se konečně dostalo, aby zodpovědné resorty začaly jednat o možnostech stabilizace a zvýšení příjmů rozpočtu i ve střednědobém výhledu. Po tom už dlouhodobě voláme," uzavírá tajemník Sdružení Martin Dostál.