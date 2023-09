Opava si připomene Emilii Gudrichovou, slavnou rodačku a průkopkyni mateřinek

Jméno Rudolf Gudrich (zakladatel hasičů ve Slezsku) je v Opavě dokonale známé, ale co Emilie Maria Gudrichová? Toto jméno už asi tak v povědomí veřejnosti není. Napraví to její pamětní deska, která bude v rámci 135 let od jejího narození slavnostně odhalená v pondělí 18. září od 15 hodin v Liliové ulici č. 5.

Emilie Maria Gudrichová. Na pravém snímku zamlada. | Foto: archiv Tomáše Elise