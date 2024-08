Tato základní škola slaví letos kulaté padesátiny. Postavená byla v roce 1974 a do vínku dostala název Budovatelská. Jméno prezidenta Edvarda Beneše se v té době rozhodně nenosilo, zato budování bylo v kurzu, takže název ZŠ E. Beneše dostala až po roce 1990.

Při současné opravě elektrických rozvodů se však zjistilo, že malá část betonových panelů v některých třídách vykazuje známky výrobní vady ještě z doby, kdy byla budova postavena. Při stavebních zásazích se stropní beton začal nečekaně drolit, což si vyžádalo okamžitý zásah odborníků. Vypracovaný znalecký posudek určil jako vhodný způsob řešení problému sanaci, která byla zahájena v polovině srpna. Znalci v oblasti stavebnictví a statiky se však zaměřili i na další patra budovy, aby určili rozsah vad a stanovili další potřebné kroky.

Viníkem protažení rekonstrukce školy až do nového školního roku jsou tudíž skryté výrobní vady stropního betonu, ale žáci by si žádné iluze o protažení prázdnin dělat neměli. Uvedený problém totiž začátek nového školního roku na ZŠ E. Beneše rozhodně nenaruší. „Chceme rodiče i veřejnost ujistit, že začátek školního roku proběhne podle plánu. Výuka bude zajištěna a některé třídy budou dočasně přesunuty do provizorních prostor v rámci školy. Volební místnosti, které jsou ve škole umístěny, zůstanou v provozu i během voleb do senátu, jen přístup k nim nebude hlavním školním vchodem, ale přes školní zahradu,“ informuje primátorův náměstek Vladimír Schreier.

Rodiče žáků školy se rozhodně nemusejí obávat toho, že by jejich dětem nějaké nebezpečí hrozilo. „Rekonstrukce je plánována s ohledem na maximální bezpečnost jak dětí, tak i zaměstnanců školy. Po dokončení oprav se třídy dočkají modernizace včetně instalace prvků pro práci s virtuální realitou a dalšími moderními technologiemi, což povede k inovativnímu a efektivnímu způsobu výuky,“ slibuje Vladimír Schreier. Sanace a případné další opravy budou probíhat postupně podle zjištěných skutečností. Zatím není možné stanovit přesný časový plán dokončení rekonstrukce, ale předpokládaný konec by mohl být v listopadu.