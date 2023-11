Celorepubliková výzva Pěšky do školy, která probíhala od 16. do 22. září, skončila pro opavské školy velkým úspěchem. Opava , která se zapojila šestačtyřiceti třídami ze sedmi škol, se v ní celkově umístila na krásném 4. místě.

V rámci výzvy Pěšky do školy se Opava rozhodla podpořit zdravý pohyb dětí podsoutěží s názvem Pojďte s námi pěšky do školy! Určená byla pouze pro školy zřizované městem a měla velká lákadla. Vítězové, tedy jedna třída mateřské školy a jedna třída základní školy s nejvyšším počtem bodů obdrží kromě diplomu také exkurzi na věž Hláska a dárkový poukaz na zážitkovou jízdu na různých typech kol, odrážedel a dalších přibližovadlech.

Opavští školáci a děti z „mateřinek“ vyrazili do škol a školek pěšky především proto, aby do svého dne zařadili více pohybu a času, stráveného na čerstvém vzduchu. Pro jejich rodiče může být důležitým faktorem zvýšení bezpečnosti u škol, kde kvůli extrémnímu navýšení dopravy právě v době před a po vyučování není pro děti úplně bezpečno. Soutěž Pěšky do školy pořádala organizace Pěšky městem a letos se do ní zapojilo celkem 270 měst a obcí. Jde hlavně o to, aby nadšení dětem vydrželo tak, že se pro ně cesta pěšky do školy stane příjemnou každodenní aktivitou.