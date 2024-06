Slezská nemocnice pořádá v pátek 14. června ve svém hematologicko-transfuzním oddělení Den otevřených dveří.

Slezská nemocnice v Opavě. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Návštěvníci si v pavilonu C v rámci Světového dne dárců krve prohlédnou od 11 do 17 hodin prostory transfuzního oddělení, zjistí, jakou mají krevní skupinu, nebo se dozví, jaké jsou podmínky dárcovství krve. Ostatně krev tu mohou darovat ráno, a to od 6 do 11 hodin Komentované prohlídky se uskuteční vždy v celou hodinu.

„O zdraví našich dárců máme skutečně velký zájem. Proto jsme pro ně ve spolupráci s Revírní bratrskou zdravotní pojišťovnou připravili zdarma měření plicního a cévního věku, hydratace pokožky a testy zrakové ostrosti,“ jmenoval primář hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice Lukáš Stejskal.

„Naše transfúzní oddělení připravilo bohatý program a věřím, že akce rozšíří základnu našich dárců krve, takže se během letních prázdnin nebudeme potýkat s jejím nedostatkem,“ uzavřel ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.

Stejná propagační akce se uskuteční i na odběrovém místě v krnovské nemocnici.