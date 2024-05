Výběrové řízení, jaké svět neviděl? Deník získal svědectví o korupci v Hlučíně

Programová nabídka začíná v září činoherní komedií Na flámu, založené na nechtěných setkáních všech aktérů a v říjnu pokračuje známou operou Bohéma, uvedenou ke stoletému výročí úmrtí skladatele Giacoma Pucciniho.

Listopad nabídne činoherní komedii Už je tady zas!, jejíž příběh se přes trefný a často nekorektní humor dostává až do roviny mrazivě aktuální tragikomedie. V prosinci uvede operní soubor svérázně humorný americký muzikál Šumař na střeše a v lednu prozradí činohra v české premiéře návštěvníkům, že Máma umřela dvakrát. Název této vražedně vtipné rodinné komedie však může být po dokončení překladu i změněný.

Únor přivede na opavské jeviště Její pastorkyni, kterou operní soubor nastuduje k oslavě výročí Slezského divadla. Výběr není náhodný, protože tato opera v provedení opavských umělců získala už dříve v Praze hned dvě Libušky, což je nejvyšší ocenění na festivalu Opera Praha.

Březen bude ve Slezském divadle Lovem na losa. Činoherní komedie je nabitá černým humorem, absurdními situacemi a šokující pointou. Příznivce baletu potěší v dubnu Manon Lescaut jako adaptace díla Vítězslava Nezvala a umožní jim prožívat silné emoce přes tanec.

V květnu zajistí činohra vrcholné dílo sezónní nabídky, kterým bude Macbeth. Tato slavná Shakespearova „prokletá“ skotská hra nepřestává fascinovat herce ani diváky. Sezónu v červnu ukončí operetní Krásná Helena z umělecké dílny Jacquese Offenbacha.

Výborně se osvědčuje též úzká spolupráce divadla se školami a v sezóně tak zavítá do hlediště kolem 14 tisíc dětí. Díky školním představením přicházejí do hlediště i ty děti nebo mládež, která by se do něj bez této možnosti zřejmě nikdy nedostala. „Máme před sebou další a jak doufám normální sezónu. Pohled do historie prozradí, že se z různých civilizací a kultur zachovala kromě svatyní právě divadla. I to naše Slezské už toho hodně přečkalo. Je ostrovem velkých emocí, při kterých se dá na mnohé zapomenout a na jiné zase vzpomenout. V nové sezóně chceme do divadla též vrátit oblíbené Matiné, “ míní ředitel Slezského divadla Petr Kazík.