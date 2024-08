Systematická představení pro školy zatím dramaturgie plně nevyužívala, což byla škoda. V nové sezóně chce v tomto směru s dětmi pracovat daleko víc. „Jako příklad uvedu Čapkovu hru Věc Makropulos, která měla premiéru letos v květnu a přechází do nové sezóny. Chceme ji zkusit podat žákům vyššího stupně základních škol a studentům v ucelenější podobě. Před samotnou návštěvou představení s nimi budou ve školách debatovat její tvůrci i herci tak, aby si mohli uvědomit kontext. Po shlédnutí hry by měla následovat zpětná vazba ve formě eseje o představení. Tak poznáme, co si ze hry odnesli a co je zaujalo. Nejzajímavější práce bychom ze škol rádi získali a zohlednili je v dalším dramaturgickém plánu. Pro sezónu 220 chceme připravit dětskou operu, která by byla atraktivní jak pro dětské, tak i pro dospělé publikum. “ představuje Petr Kazík nový záměr Slezského divadla.

Pro diváky představuje divadlo krásné místo pro sledování činoherních, operních a baletních inscenací. Slezské divadlo však jde ještě dál. Kromě představení pro dospělé diváky zajišťuje navíc ještě ta školní. Během minulé sezóny jich uskutečnilo 68 pro 12 000 žáků a studentů z opavského regionu a to je číslo, kterým se může pochlubit jen málokteré divadlo v republice. Opava má navíc pouze jednu scénu a takové číslo se proto rovná zázraku, jehož odlesk padá i na město jako zřizovatele. „Žáci jsou zaujati nejenom hrou, ale i prostředím, vymykajícím se běžné všednosti. Plným právem, protože interiéru divadla se bez nadsázky přezdívá „malá Vídeň“. Tomu odpovídá i jejich oblečení, takže návštěva u nás dostává punc estetické výchovy. A to v uvedených číslech nejsou zahrnuta sobotní a nedělní pohádková představení pro děti a jejich rodiče,“ upozorňuje ředitel divadla Petr Kazík.

V nastupující sezóně chce jeho vedení doladit multižánrový repertoár. Z provozních i finančních důvodů se bude snažit o snížení stávajících dvaatřiceti titulů na zhruba dvacet. Tím by bylo možné docílit jejich dobré rozložení tak, aby některé z nich nečekaly na reprízy i několik měsíců. Současně by divadlo docílilo i snížení ekonomických nákladů na nutné „oprašovačky“. Docílit to půjde stahováním některých inscenací, které už mají své sezónní využití za sebou. Některé, stále diváky vyžadované, například muzikály Divotvorný hrnec nebo Noc na Karlštejně, však na repertoáru pochopitelně zůstávají.

Ve Slezském divadle přichází ke slovu už rozpracovaný projekt s názvem Fakultní divadlo. „Představil jsem ho na ministerstvu kultury a zaujal. Máme dohodu s Akademií umění v Katovicích i s Fakultou umění Ostravské univerzity. Jejich posluchači by v našem divadle kompletně nastudovali jeden operní titul a odehráli by ho divákům takříkajíc od premiéry do derniéry. Na tento projet včetně přeshraniční spolupráci můžeme získal peníze z Evropských fondů a současně poskytnout nastupující umělecké generaci možnost naučit se žít v divadle i s divadlem a propojit s nimi náš „dospělý“ soubor. Nezanedbatelnou výhodou bude též nabídka záskoků pro jiná divadla,“ dodává ředitel Kazík.

K 1. lednu příštího roku dojde k výměně šéfa činohry Jiřího Seydlera, který předá žezlo Michalovi Spišákovi. „Ve výběrovém řízení se sešli zajímaví uchazeči a proto bylo rozhodování dost těžké. Pro Michala Spišáka hrálo významnou roli nastudování dvou úspěšných komedií na naší scéně – Dokonalé svatba a Můj nejlepší kamarád. Navíc má už zkušenosti z jiných divadel, televize a filmu. Operní soubor dál povede Miloslav Osvald a balet Martin Tomsa, externí spolupráci v operní dramaturgii a režii budeme mít s Janou Andělovou Pletichovou,“ konstatuje Petr Kazík závěrem.