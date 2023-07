„Aktuální a veřejně diskutovaná situace našeho divadla může vést řadu obyvatel města k mylné domněnce, že se nachází ve velmi nestabilní a nejisté době. V tomto ohledu bychom rádi veškeré obavy rádi rozptýlili a uklidnili. Naše divadlo bude i nadále poskytovat kvalitní a hodnotnou produkci a jakékoliv personální změny nebudou mít na diváky žádný dopad,“ vzkazuje Opavanům pověřená ředitelka Slezského divadla Lucie Krásová.

Slezské divadlo jde do prázdnin bez ředitele, opavští radní ho odvolali

Ekonomické aspekty situace objasní finanční audit, který stále probíhá a jeho výstupy budou zřejmé do konce srpna. „Jeho výsledek by měl předcházet výběrovému řízení na nového ředitele tak, aby se uchazeči o tento post mohli seznámit s celkovou situací Slezského divadla. Mimo rámec zadaného auditu jsme požádali ekonomické poradce o ekonomickou prognózu stávající finanční situace divadla, podle níž není v dobrém stavu. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše město zřejmě už v průběhu srpna tak, aby byl nový ředitel vybrán už v září a mohl se zapojit do nové divadelní sezony,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Meletzký.

Slezské divadlo v Opavě nečeká klidný vstup do nové sezony