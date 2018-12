/FOTOGALERIE/ Další ročník známé akce Deníku Česko zpívá koledy je minulostí. Opava si jej opět užila na Dolním náměstí. Přidali se ovšem v dalších městech a obcích opavského okresu.

Atmosféru adventu a přicházejících vánočních svátků už poosmé zpříjemnila lidem po celé zemi akce Česko zpívá koledy. Zpívalo se také v deseti městech a obcích v opavském okrese. Pomyslným hlavním centrem koled se stala samotná Opava, kde se zájemci, někteří se zpěvníky v ruce, někteří bez nich, setkali na Dolním náměstí. Ani letos zde nechyběl sbormistr Karel Kostera se svými dětskými i dospělými svěřenci.

„Jako každým rokem se akce velmi povedla, hlavní je, že přijdou lidi, zazpívají si a líbí se jim to. A zavítalo jich sem hodně také letos, takže jsem velmi rád, to mě vždy potěší,“ pochvaloval si Karel Kostera.

Pódium na Dolním náměstí pak přivítalo i zajímavé hosty. Nechyběl štěpánkovický žokej Marek Stromský s rodinou a také několik členů prvoligového áčka Slezského FC. Nejvíce z nich nakonec zazářil africký záložník Joel Kayamba, který si od sbormistra Karla Kostery vzal mikrofon a předvedl krátké pěvecké sólo.

„Bylo to improvizované, ale kluci mě tlačili do toho, abych to udělal. Takovou akci jsem ještě nikdy nezažil, ale byla to zábava. Měl jsem velkou radost. No, a když mám radost, dokážu dělat takové věci. Stálo to za to. Líbila se mi pěkná atmosféra,“ uvedl krátce po vystoupení konžský fotbalista, pro něhož to zároveň byla premiéra:

„Koledy jsem zpíval poprvé. Ani jsem nevěděl, co to je. Na druhou stranu jsem měl k dispozici zpěvník, ten mi pomohl. Bez něho by to asi nešlo.“

Velice spokojený s průběhem akce byl rovněž už zmíněný Marek Stromský, jenž se zpívání koled s Deníkem zúčastnil už poněkolikáté.

„Pětkrát jsem tady už byl určitě. Vždycky si to velmi užívám, protože jde o signál toho, že se svátky blíží. Vánoce mám strašně rád. Potkám se zde s řadou kamarádů. Byli tady fotbalisté, basketbalisté tentokrát měli zápas ve Francii. Oceňuji také sólo Joela,“ usmíval se.

Jak bylo řečeno v úvodu, nezpívalo se ve středu večer jen na Dolním náměstí. Už dopoledne zněly koledy ve Vítkově, do akce se zapojila také opavská MŠ Srdíčko. Vánoční písně si s Deníkem zanotovali i v Lesních Albrechticích, Mokrých Lazcích, Háji ve Slezsku, Bělé, Chlebičově, Oldřišově a ve Štěpánkovicích.