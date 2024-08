Aleš Kománek byl do funkce ředitele divadla jmenovaný radou města po výběrovém řízení v polovině listopadu 2021 a ve funkci vystřídal tehdejšího ředitele Ilju Racka. Radní ho z funkce ředitele Slezského divadla odvolali v červnu 2023 a hlavním důvodem byla neutěšená finanční situace divadla. Podle prvních předběžně zjištěných ekonomických dat se divadlo za půl druhého roku působení Aleše Kománka ve funkci ředitele dostalo do vážné ztráty. „Pokud by město jako zřizovatel nezasáhlo, chybělo by divadlu na konci roku na pokrytí nákladů téměř 10 milionů korun,“ komentoval tehdy situaci primátorův náměstek Pavel Meletzký. Z výběrového řízení vyšel jako nový ředitel Petr Kazík, který v září doslova „naskočil“ do začínající nové sezóny.

Odvolaný ředitel podal na město žalobu o neplatnosti odvolání z funkce ředitele Slezského divadla a neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Mimo jiné argumentoval tím, že mu Slezské divadlo údajně nenabídlo jinou adekvátní pozici a neinformovalo ho o volných místech. Okresní soud v Opavě jeho žalobu zamítl s odůvodněním, že kroky vedení města, vedoucí k nápravě špatného stavu divadla s cílem jeho stabilizace, byly legitimní a v souladu s platnou legislativou. Aleš Kománek podal proti verdiktu odvolání, ve kterém krajský soud postup města i verdikt okresního soudu potvrdil jako správný.

Ve zdůvodnění bylo uvedeno, že se jednalo o ředitele divadla, který znal jeho prostředí i zázemí, a tedy i pozici šéfa opery, která mu byla nabídnuta jako možnost dokončení jeho projektů. Aleš Kománek tuto nabídku odmítl a odvolací soud proto neshledal žádný relevantní důvod k uznání jeho námitky. Post šéfa operního souboru označil za pozicí, odpovídající Kománkově odborné kvalifikaci i zdravotnímu stavu. Město i divadlo tak naplnilo zákonné podmínky nabídkové povinnosti. „Odvolací soud nám dal za pravdu. Jak odvolání, tak výpověď byly v pořádku, stejně jako všechny následné kroky. Naopak jednání pana Kománka soud označil za nepoctivé a nečestné,“ říká náměstek primátora Pavel Meletzký. Odvolací soud při svých výrocích vycházel z odůvodnění dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu ČR.