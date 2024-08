JEVIŠTNÍ TECHNIK Ředitel Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, Ing. Petr Kazík, Ph.D., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: JEVIŠTNÍ TECHNIK a to na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Popis pracovní činnosti: - Stavění jevištních scénických úprav - Kompletní zajišťování technického zázemí pro uměleckou činnost - Obsluha jevištní mechanizace Požadujeme: - Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost - Organizační schopnosti, týmová spolupráce - Trestní bezúhonnost - Znalost práce v divadelním provozu vítána, ale ne podmínkou - ŘP sk C + E, řízení vozidla nad 12t Nabízíme: - Plný pracovní úvazek - Pracovní poměr na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou - Příjemné pracovní prostředí - Finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; - Stravenkový paušál v hodnotě 60 Kč/den - Zvýhodněné vstupenky na divadelní představení - Příspěvek na penzijní připojištění V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem na e-mail: personalni@divadlo-opava.cz. Do předmětu mailu uveďte text „jevištní technik“. 18 900 Kč

