Pětasedmdesáté výročí popravy generála Heliodora Píky si v pátek připomenou nejvyšší představitelé Armády České republiky. Slavného a hrdinného rodáka i jeho justiční vraždu komunistickým režimem uctí v jeho rodné Štítině na Opavsku pietně i sportovním turnajem dětí.

Nejvyšší špičky Armády České republiky v pátek 21. června v Praze připomenou pětasedmdesáté výročí popravy generála Heliodora Píky. Vzpomínkové akce se zúčastní náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč a chybět nebude ani rodina generála Píky.

Nejen v Praze ale budou hrdinného vojáka a velitele z první i druhé světové války připomínat. Uctění památky slavného rodáka chystají i ve Štítině. A poněkud aktivněji a atraktivněji, než v Praze. „Jako každý rok si připomeneme památku generála Heliodora Píky také u nás ve Štítině. A to nejen pietním aktem, ale také sportovním turnajem,“ hlásí starosta Štítiny Radek Malohlava.

Legionář i velitel za druhé světové války

Heliodor Píka se narodil ve Štítíně u Opavy, chtěl studovat farmacii, ale během první světové války byl odveden do rakousko-uherské armády. Na východní frontě padl do zajetí a brzy na to se přihlásil do československých legií. Jako legionář bojoval na východě a později i na západní frontě a po skončení války a rozpadu Habsburské monarchie se stal jedním z prvních důstojníků nově vznikající československé armády. Výrazně zasáhl i do druhé světové války, působil v Londýně, na Balkáně pomáhal československým uprchlíkům a od roku 1941 působil jako velitel mise Československé armády v Moskvě. Patřil k nejvyšším špičkám naší exilové armády, po konci druhé světové války byl povýšen do hodnosti divizního generála a jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu. Získal dokonce dvě sovětská vyznamenání.

První politická oběť komunistického režimu

Nic mu to ale nebylo platné v konfrontaci s komunistickým režimem, který se v Československu ujal moci v únoru 1948. Hned v březnu zmíněného roku byl zatčen, přeložen do výslužby a ve vykonstruovaném procesu nepravdivě obviněn ze špionáže a velezrady.

Nakonec byl odsouzen k smrti a popraven 21. června 1949 v plzeňské věznici Bory. Dodnes je Heliodor Píka mnohými historiky a odbornou veřejností považován za vůbec první politickou oběť komunistického režimu v tehdejším Československu.

Připomínka v rodné Štítině

Generál Píka pocházel ze Štítiny u Opavy. Tam na svého rodáka rozhodně nezapomínají. „My si památku Heliodora Píky připomínáme velmi intenzivně každý rok. I letos. Ve čtvrtek jsem se účastnil vernisáže věnované generálu Píkovi v Brně. V pátek, tedy v den výročí popravy generála Píky, se uskuteční pietní akt v Opavě a my ve Štítině si jej připomeneme v sobotu celodenním programem,“ prozradil starosta Štítiny Radek Malohlava.

Vzpomínkové akce začnou v 9 hodin u rodného domu Heliodora Píky. „Začátek bude v duchu pietního aktu, ke kterému se připojí také zástupci armády, konkrétně 53. pluku z Opavy, se kterým jsme v pravidelném kontaktu. Poté se přesuneme na hřiště našeho Tatranu, kde se uskuteční sportovní turnaj dětí. Připraven je také bohatý doprovodný program,“ zmínil Malohlava.

Sportovní den generála Píky letos napíše už svůj 56. ročník. Kromě neodmyslitelného fotbalového turnaje se bude soutěžit také v tenisu, nohejbalu a volejbalu.