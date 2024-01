Středisko volného času v Opavě je sedmdesátileté a kulatiny se rozhodlo oslavit. Připravilo řadu narozeninových akcí.

Činnost střediska volného času v Opavě je hodně pestrá. | Foto: Se souhlasem SVČ Opava

Narozeninový dort bude nakrojen v neděli 4. února v 15 hodin v kulturním domě Na Rybníčku. Děti ho ochutnají tradičními Odemyky, zamyky a zábavným programem Eli a Toma s písničkami Pavla Nováka. Od 5. do 9. února pozve středisko zájemce na Týden otevřených dveří, kdy mohou návštěvníci napříč generacemi včetně pamětníků přijít vždy od 10 do 18 hodin. V prostorách v Husově a v Jaselské ulici budou moci nahlédnout do jednotlivých kroužků i kurzů. Vrcholem týdenních oslav bude 11. února od 17 hodin výroční koncert ve Slezském divadle, na němž se představí členové jednotlivých kroužků. Oslavy doplní dvě výstavy. Venkovní bude instalovaná na Horním náměstí a interiérová nabídne divákům v minoritském klášteře ukázky dětských výtvarných děl. Rozpis jednotlivých aktivit najdou zájemci na webových stránkách a rovněž i na sociálních sítích.

Středisko volného času není jen společenským prostorem pro Opavany, ale i partnerem pro město. „Pravidelně pořádáme nebo spolupořádáme stovky kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Tyto události oživují kalendář města a současně poskytují prostor pro talentované jednotlivce nebo skupiny,“ uvedla ředitelka střediska volného času Soňa Wenzelová.

K akcím patří například karnevaly, masopust, divadelní přehlídky nebo festivaly, ale též činnost uměleckých souborů, které se pravidelně prosazují na přehlídkách a festivalech.

Nejdříve k činnosti střediska sloužila budova v Husově ulici, ale jak zájem narůstal, prostor začala být těsná. Klubovny byly proto v roce 1976 přestěhované do Jaselské ulice. Původní budova prošla během let rekonstrukcí a následně se v ní zabydlely dvě okresní stanice – mladých turistů a mladých přírodovědců. V roce 2005 se staly nedílnou součástí střediska volného času.