Oficiální start projektu 800 stromů pro Opavu zahájí v pondělí 20. listopadu od 10 hodin zasazením stromu v Městských sadech primátor Tomáš Navrátil. Otevře tím oslavu 800 let od první písemné zmínky o městě Opavě, která připadá na příští rok.

Projekt má za cíl vysazení minimálně osmi set kusů stromů v Opavě a jejich částech. Zapojením jednotlivců i firem, školek a dalších institucí chce přispět k budování krásnějšího prostředí a lepšího města pro další generace. Osmistovkové stromy může vysadit opravdu každý bez ohledu na to, jestli půjde o dřeviny zasazené jednotlivcem nebo skupinou lidí a svůj strom mohou věnovat někomu nebo něčemu.

„Zasazený strom bude možné registrovat na speciálním portálu. Sázející ho tam umístí na konkrétní místo v mapě, vypíše jeho charakteristiku a jako důkaz o jeho existenci vloží jeho fotodokumentaci. Následně dostane od města certifikát k jeho vysazení a registraci,“ přibližuje Deníku podmínky projektu magistrátní koordinátorka opavského projektu Karin Kuo. Svůj strom může sázející věnovat například některé z osobností opavské minulosti i současnosti, potomkovi i jinému rodinnému příbuznému, události nebo čemukoli, co je s Opavou spojené.

Stromy na dalších 800 let

Výběr zahrnuje strom listnatý i jehličnatý, lesní i ovocný, ale vždy takový, který vyroste do důstojně mohutného a bude poslem do dalších osmi set let Opavy. Podmínkou je, že půjde výhradně o stromy, túje, keře nebo živé ploty nebudou registrované. K výsadbě musí dojít na soukromém pozemku v Opavě nebo jejích městských částech, což znamená, že stromy není možné vysadit například v parcích, městských sadech a jiných veřejných prostorách.

Projekt 800 stromů pro Opavu bude součástí série připomínek kulatých osmi set let od první písemné zmínky o městě. Výročí bude sice řádně oslaveno až v příštím roce, ale už letos začne výsadba stromů, které budou součástí celého cyklu akcí, koncertů a dalších aktivit nesoucích tuto magickou číslici.O celém projektu se zájemci blíže dozvědí na webových stránkách města, kde najdou též registrační formulář, potřebné pokyny i mapu už rostoucích osmistovkových stromů.