Studenti vytvořili nový rekord v non stop výuce

Čtyřicet jedna hodin výuky. Takový rekord vytvořilo krátce po půlnoci ze soboty na neděli třináct studentů Mendelova gymnázia v Opavě. Non stop výuka spočívala v kombinaci různých přenášek, exkurzí, fyzioterapetických cvičení nebo také výroby barefoot obuvi.

Studenti Mendelova gymnázia v Opavě vytvořili o víkendu nový český rekord v non stop výce. Celkem se vydrželi učit 41 hodin.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Hlavně neusnout, to asi beželo v hlavě svorně všem a nakonec se to i povedlo a rekord dokončili všichni účastníci.

„Hůř to nesou určitě dospělí. Mladí své síly rychleji zregenerují,“ uvedli svorně pořadatelé Petr Pavlíček a Petr Michalčík, kteří oba byli i u minulého rekordu v roce 2003. První, stejně jako tentokrát v roli ředitele a druhý jako student. Spolu s dalšími jednadvaceti spolužáky tehdy zvládli non stop výuku fyziky v délce 37 hodin.

Poté Opavany trumflo liberecké gymnázium F. X. Šaldy, když jeho studenti absolvovali 40 hodin výuky matematiky. Opavským studentům stačila nyní hodina navíc a rekord byl znovu jejich.

Na zdárný průběh akce dohlíželi i komisařka agentury Dobrý den z Pelhřimova Klára Klimecká. „Studenti si vedou obdivuhodně dobře,“ komentovala průběh pokusu o rekord.

Jedním z rekordmanů byl i student Tomáš Mosler. „Unavu jsem se snažil překonávat tím, že jsem se snažil neustále něco dělat. Mluvit, hýbat se. Největší krizovka byla těsně před rozedněním v noci z pátku na sobotu,“ uvedl Tomáš Mosler.

Naštěstí pořadatelé připravili studentům velice pestrý program, který se skládal například z přednášek či workshopů z fyziky, navštívili také historickou výstavní budovu Slezského zemského muzea nebo pivovar Nachmelená opice v Krnově. Bývalý ředitel školy a primátor Opavy Jan Mrázek provedl studenty modelem Slunční soustavy.

Jednou z přednášejících byla i Pavla Brady. „Měla jsem dvouhodinovou přenášku, na jejímž konci jsme provedli fingovaný svatební obřad, studenty jsme zvedli ze židlí a Romeo a Julie spolu uzavřeli právoplatné manželství,“ s úsměvem poznamenala Pavla Brady.

Ačkoliv některá lákadla v programu odpadla, protože například poslanec Parlamentu České republiky Zbyněk Stanjura na poslední chvíli se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl dostavit, program byl i tak velice nabitý.

Stravovací režim měl na starost ředitel školy Petr Pavlíček. „Připravili jsme okolo třiceti litrů guláše a 90 baget,“ poznamenal. „Studenti absolvovali v přepočtu 49 vyučovacích hodin, to je jako by chodili týden a půl do školy,“ vypočetl ředitel s tím, že v pondělí vyhlásil pro rekordmany a rekordmanky ředitelské volno.