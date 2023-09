Poslední srpnový den byla zahájena velká rekonstrukce jedné z hlavních dopravních tepen ve slezské metropoli, a sice Těšínské ulice. Moderními metodami tady budou dělníci v celé délce ulice od kruháče u Globusu až po Nádražní okruh pokládat nový asfalt. Zatímco až dosud byl provoz v Těšínské obousměrný, od pátku 15. září se cesta uzavře, což bude znamenat dopravní komplikace a nejspíše také ucpané Kateřinky, kterými povede objížďka.

Rekonstrukce Těšínské ulice v Opavě. 14. září 2023. | Video: Veronika Bernardová

Jak Deník jistil, tak práce na opravách zatím probíhají bez problémů. Do 6. září se frézovaly a sanovaly vrstvy od křižovatky se Zámeckým okruhem po železniční přejezd u Ostroje. Do 15. září pak tytéž práce probíhají na cestě od přejezdu po rondel u Globusu. Provoz byl zatím veden sice s omezeními, ale v obou směrech.

„Práce na opravě Těšínské ulice dosud probíhají podle harmonogramu. V pátek 15. září by mělo začít asfaltování úseku od Ostroje po okružní křižovatku u Globusu. Zároveň začne uzavírka silnice směrem do centra,“ informoval vedoucí opavského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Petr Kudela.

Řidiči, kteří jedou směrem z Ostravy, Komárova nebo od Globusu, se tak do Opavy nedostanou a budou muset použít objížďku. Ta povede přes Kateřinky, případně kolem této městské části. Konkrétně po spojce S1, dále přes velký rondel mezi Kauflandem a Malými Hošticemi a pak přes Hlučínskou, Ratibořskou a Praskovu ulici.

„Uzavírka potrvá do konce září, poté by se technika měla přesunout na ulici Nádražní okruh,“ pokračoval Petr Kudela. Během uzavírky se bude pokládat asfalt v Těšínské od vlakového přejezdu po křižovatku se Zámeckým okruhem. Používat se budou speciální 3D technologie i moderní metody, v rámci níž dojde k recyklaci starého asfaltu.

Ten se nebude muset odvážet pryč, ale znovu se upotřebí. To ale bude znamenat omezení pro místní občany a firmy. Čtyřiadvacet hodin budou obyvatelé v ulicích Anenská, Jiráskova nebo Jateční „odříznuti“ od dopravy.

Práce pak budou v říjnu pokračovat na Nádražním okruhu, od 2. do 5. října se bude okruh od křižovatky s Praskovou a Jánskou ulicí až po Zámecký okruh frézovat a sanovat, do 9. října má být položen nový asfalt. „Celá stavba by podle harmonogramu měla být hotová 13. října,“ dodal Petr Kudela.

Rekonstrukce Těšínské ulice vyjde na 25,7 milionů korun a je hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.