Boj proti Green Dealu, evropským regulacím a dovozu ruského obilí do Evropské unie jsou hlavními důvody stávek zemědělců po celém Česku. Během středy proběhla další stávka i v Opavě, Bruntále a na hraničním přechodu Chotěbuz.

Opavští zemědělci se připojili k mezinárodnímu protestu, 20. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Občanům se za komplikace spojené se stávkou omlouváme, ale bojujeme i za ně,“ tvrdil organizátor protestu v Opavě Vilém Tomíček.

Úderem desáté hodiny vyjelo asi třicet kusů zemědělské techniky na protestní jízdu Opavou. Den před summitem premiérů EU chtějí znovu upozornit na problémy zemědělců a krizi v agrárním sektoru na evropské i národní úrovni.

Opozice žádá hlavu hejtmana Krkošky. Jak na úplatkářskou kauzu reagují partneři

„Ve čtvrtek odjíždí premiér Fiala na Evropskou radu do Bruselu a my chceme, aby Evropská rada rozhodla o zákazu dovozu ruského obilí do Evropské unie, který nám přijde jako nesmyslný. Proč se dováží do EU ruské obilí, které vytváří přebytky, zatímco na ukrajinské obilí bylo uvaleno clo? Druhá věc je, aby premiér požádal o finanční prostředky z takzvaného záchranného balíčku pro zemědělce, protože Česká republika o tyto peníze dosud nepožádala,“ popsal Deníku organizátor protestu.

V plánu byl protest v poklidném duchu

Kolona traktorů a zemědělské techniky udělala okruh kolem Rybářské ulice v centru města směrem na Nádražní okruh. Farmáři měli pokyn, aby nikoho neblokovali a nezastavovali.

Protesty proběhly v poklidném duchu, což bylo podle organizátora v plánu. S odkazem na pražskou stávku, kdy zemědělci vyklopili před Úřad vlády hnůj, slíbil předem, že středeční stávka bude klidnější. „Vykládat hnůj dnes nebudeme, bude to jen jízda centrem Opavy. Ale pokud nám vláda nevyhoví v našich požadavcích, což zatím pokulhává a jsou to všechno jen sliby, plánujeme další protesty v Praze, a ty už budou o něco radikálnější,“ řekl Tomíček.

VIDEO: David Zach: O utkání s Brnem i současných výkonech Opavy

Lidem se za komplikace v dopravě omlouvá. „Bojujeme i za ně, měli by si uvědomili, že zvyšující se ceny potravin pociťujeme všichni. Vláda se chlubí, že inflace klesla na dvě procenta, ale je to hlavně v důsledku toho, že zemědělcům meziročně klesly ceny produktů, které prodávají, jako je mléko, maso a obiloviny, a to i o dvacet procent. Zatímco náklady se jim zvýšily o třicet procent,“ dodal organizátor stávky v Opavě.

K TÉMATU

Nejen v Česku

Stávka zemědělců se netýkala jen České republiky. „Podle našich informací se kromě českých a polských zemědělců připojí farmáři z Německa, Nizozemska nebo Belgie. Současně požádáme o podporu nevládní organizace z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Slovinska nebo Bulharska, které podepsaly společné prohlášení z 22. února,“ sdělil v tiskové zprávě ke středečním protestům předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter.