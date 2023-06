Po rozsáhlé revitalizaci Stříbrného jezera v Opavě se na město snesla kritika od občanů i od opozičních zastupitelů. Sádrák, jak se jezeru mezi místními říká, totiž překvapivě vykazuje závažné nedostatky.

Stříbrné jezero v Opavě po revitalizaci. 15. června 2023. | Video: Veronika Bernardová

Poslední květnový den byla oficiálně ukončena revitalizace Stříbrného jezera v Opavě. Otevřela se také nová lávka, která propojila takzvaný sádrák s městskými sady. Návštěvníci této oblíbené rekreační lokality tak mohli začít jezero využívat bez přítomnosti dělníků a strojů. Jenže ne tak úplně. Ukázalo se, že v koupání jim brání přemnožené řasy a odpočinek na obnovené travnaté pláži se také nekoná. Tráva totiž nevyrostla. Naopak se i s plevelem objevila v takzvané suché řece, kde mělo být pískoviště pro děti.

Vzniklé problémy se město rozhodlo začít řešit ve spolupráci s technickými službami, ale i se zhotovitelem revitalizace, kterým bylo ministerstvo financí. Už na červnovém zastupitelstvu si někteří členové opozičních řad stěžovali na to, jak jezero po rekultivaci vypadá a že výsledek je podle nich ostudou. Slova chvály nezní ani od občanů. „Kde má být tráva, je jen hlína, kde tráva být nemá, je prostor celý zaplevelený. Sádrák se změnil v kamenolom, všude samý beton a kameny. To místo je teď hrozné,“ napsal například do redakce Deníku čtenář, který se představil jako Aleš K., občan Opavy.

Primátor Tomáš Navrátil se k sádráku vyjádřil na zastupitelstvu. „Výsledná realizace je hotová podle projektové dokumentace. Byl to projekt ministerstva financí. My jsme neměli právo do něj zasahovat. Investor nepřipustil žádné změny,“ konstatoval primátor.

Vedení města se vydalo v pondělí 12. června odpoledne spolu s technickým dozorem stavby, zástupci investora a technickými službami jezero prozkoumat. A potvrdily se tři stěžejní problémy – chybějící tráva, nadmíra řas a chybějící toalety a převlékárny.

Za řasy asi může vysoká hladina vody

Právě řasy v posledních dnech bránily komfortnímu koupání v jezeře. Nyní už jsou sice odstraněny, na některých místech u vstupu do sádráku ale zůstávají. „Zhodnocení je takové, že se tam vyskytují kvůli nízké hladiny vody u travnaté pláže. Kameny, které tam byly umístěny, vytvářejí závětří a voda přirozeně mezi kameny a pláží necirkuluje. Řasy se v tomto místě drží na kamenech. Ve středu 14. června byly mechanicky odstraněny, vyhrabány a odvezeny pryč a věříme, že nyní se už nebudou dále tvořit. Budeme také kontaktovat Povodí Odry, se kterým chceme konzultovat, jak přistoupit k udržení kvality vody. Třetím krokem bude to, že ve spolupráci s odborem životního prostředí a majetku města se projdou zbylé části jezera, které nebyly revitalizovány a bude provedeno prosekání a ořez dřevin, zasahujících do vody,“ uvedl primátorův náměstek Michal Kokošek.

Stromy podle něj v jezeře zahnívají, mění kulturu vody, částice se poté usazují na dně a to přispívá k větší tvorbě řas. Jejich přemnožení nejspíše souvisí s velkým vzestupem hladiny jezera, ke které během revitalizace neočekávaně došlo, když se zatopila jedna z podzemních štol. „Když se tehdy zvedla hladina sádráku, většina z těch stromů zůstala ve vodě. Dřevo začalo degradovat a vodu znečišťovat,“ upřesnil Kokošek.

Kromě ořezu a odstranění suchých stromů se bude ještě prohlubovat vstup do vody u travnaté pláže ve směru od břehu ke kamenům instalovaných v jezeře. Voda tak má lépe cirkulovat a má se tak zabránit dalšímu tvoření řas.

Tráva bude! Ale ne hned

Druhým diskutovaným tématem byla travnatá pláž u vstupu z Rolnické ulice. Jako o travnaté se o ní sice hovoří, zelená ale zatím není. Na pláž je aktuálně i zákaz vstupu, bylo zde rozmístěno oplocení a pásky. Tráva už byla ve spolupráci se zhotovitelem revitalizace a technickými službami zaseta.

„Apelujeme na občany, aby ještě vydrželi. Když nasadíte trávu a chodí vám po ní lidé, jezdí přes ní na kole, tak se nechytne. Bylo i špatné počasí, takže nešla zasadit dříve. Plochy jsou nyní zakryté geotextilií, aby byla udržována vlhkost a tráva měla dostatek tepla k růstu. Jenže oplocení se musí denně opravovat, lidé jsou neukáznění. Snažíme se dělat vše pro to, aby tráva růst začala, ale chce to čas,“ sdělil Kokošek s tím, že místo je i pravidelně zavlažováno a pláž by mohla být otevřena do 30. června.

Záchody, stromy a odpadky

Třetím bodem, který je v řešení, jsou chybějící toalety a převlékárny. Ty totiž nebyly součástí projektu a město je nyní na své náklady teprve zbuduje. „Do sezony budou hotové převlékárny, a to jak ve směru k Vojenskému splavu, tak i u Rolnické ulice. Co se toalet týká, čekáme na stavební povolení a jejich realizace se do začátku sezony nestihne. Toalety vzniknou v místě původních u vstupu z Rolnické ulice, součásti budou také skříňky na úschovu cenností,“ prozrazuje náměstek. Zatím jsou na Stříbrném jezeře umístěny mobilní toalety, které jsou denně uklízeny.

Po areálu se mají také rozmisťovat odpadkové koše a stranou nezůstane ani pískoviště pod dřevěnou lávkou, aktuálně prorostlé plevelem. „Na náklady zhotovitele se místo vyčistí, na stávající písek se umístí geotextilie, aby se zamezilo prorůstání trávy a nasype se jemný štěrk,“ vysvětluje mluvčí města Roman Konečný. U nového podchodu pod Rolnickou ulicí pak ještě přibude kamera, napojená na městský kamerový systém. Pryč přijde i několik nově vysázených stromků, které uschly. „Po skončení vegetačního období bude zhotovitel tyto stromy dosazovat, zhotovitel se musí o údržbu tři roky starat,“ doplnil náměstek primátora Vladimír Schreier.