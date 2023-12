Přepisované datum spotřeby, skladování při špatné teplotě, klamné označení „domácí výroba“ a spoustu dalších prohřešků odhalili inspektoři ze Státní veterinární správy při pravidelné kontrole na vánočních trzích. Tentýž prodejce zabíjačkových specialit a masných výrobků nevyhověl se svým stánkem v Karviné, v Hranicích na Olomoucku a zejména na trzích v centru Opavy.

Zmražená tlačenka na vánočních trzích v Opavě také neprošla. Zdroj: se souhlasem Státní veterinární správy | Foto: Deník/Petr Jiříček

Těžko soudit, zda někteří z návštěvníků pociťují důsledky návštěvy vánočních trhů v Opavě či Karviné, každopádně by to patrně nebylo překvapující. A to ti, kteří tam v minulém týdnu konzumovali či zakoupili zabíjačkové speciality a masné výrobky konkrétního prodejce, jenž stánky provozuje přinejmenším na třech trzích v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

OBRAZEM: Česko zpívá koledy v Opavě s úspěchem. Na pódiu i rodák z New Jersey

Když na něj při rutinní kontrole trhů narazili veterinární inspektoři ze Státní veterinární správy, nestačili se divit. Pochybení se jen množila. „Produkty nebyly chráněny před vnější kontaminací, část z nich byla skladovaná v nevhodných teplotách či nebyla správně označena. U části produktů bylo prodlužováno původní datum spotřeby. Některé nabízené produkty byly na stánku klamavě označeny jako ‚domácí‘,“ vyjmenoval jen některé ze zjištěných nedostatků u prodejce na opavských trzích mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Pokuta až deset milionů

V době kontroly se u prodejce ve stánku nacházelo zhruba 200 kilogramů potravin. U části z nich na ceníku stálo, že zakoupené zboží je nutno spotřebovat do pěti dnů od zakoupení, na etiketě však bylo špatné datum spotřeby. Na stánku zcela chyběly informace o alergenech v nabízených masných výrobcích a z několika konzerv s vepřovým masem ve vlastní šťávě prodejce sundal původní plechová víčka s označením, která vyměnil za vlastní, neoznačená.

KVÍZ: Jak dobře znáte atraktivity a dominanty Moravskoslezského kraje?

Co po kontrole následovalo? Konzervy musely být zlikvidovány, stejně jako vše ostatní, u čehož si prodejce pohrával se zdravím zákazníků. „Pokračování v prodeji bylo umožněno až po odstranění závad,“ konstatoval Petr Vorlíček. Tím to ale pro prodejce zdaleka neskončilo. Závady u téhož provozovatele stánků bylo zjištěno také na trzích v Karviné a v Hranicích na Olomoucku. S nezodpovědným prodejcem bude zahájeno správní řízení. „Za zjištěná porušení zákona o potravinách mu může být uložena sankce až deset milionů korun,“ ujistil Petr Vorlíček, že zákon takové jednání nebere na lehkou váhu.