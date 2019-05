Už tradičně se jarní, letní i podzimní měsíce nesou ve městech a obcích ve znamení oprav silnic. A také v letošním roce musejí řidiči v Opavě počítat s omezeními. Asi tím největším budou stavební práce v Pekařské ulici.

Rozděleny jsou do několika etap a postupně pokryjí úsek od od křižovatky s ulicí Hozovo nábřeží až po Rolnickou. Objízdných tras budou muset využívat nejen řidiči aut, ale i řidiči za volanty autobusů opavské městské hromadné dopravy.

„Několik linek bude přetrasováno, zastávka U Cukrovaru bude dočasně zrušena,“ potvrzuje Roman Konečný z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Objížďka pro běžnou dopravu povede přes ulice Partyzánská, Nákladní, Ratibořská, Vrchní a Rolnická. Co se autobusů týká, tak linky 213 a 214 pojedou přes ulice Ratibořská, Vrchní a Rolnická, zastavovat budou na zastávkách MHD Holasická, Ratibořská a Vrchní. Zkrácena bude linka 221.

Z Pekařské bude nově odbočovat na ulici Na Pastvisku a dále po Partyzánské na Holasickou. Úplně stejně pojedou noční autobusy 228 a 229. Uzavírka se dotkne i linky 230 (Tesco). Náhradní trasa povede po ulicích Nákladní, Myslivcově, Mostní, Dobrovského, Rolnické a Vrchní. Tento provoz bude platit až do 31. října.

Po tři dny v srpnu a jeden den v říjnu ale bude omezení ještě větší, protože nebude průjezdný ani úsek v Pekařské od mostu po ulici Na Pastvisku.

Od pátku 2. srpna od 6 hodin do neděle 4. srpna do 22 hodin a ještě v pondělí 28. října od 4 do 22 hodin proto linky 221, 228 a 229 nebudou odbočovat z Horního náměstí na Pekařskou, ale pojedou přes Dolní náměstí. Více informací mohou cestující získat na www.mdpo.cz nebo na čísle 553 759 050.