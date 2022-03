Město je podle primátora Tomáše Navrátila zatím spíše tranzitním místem, kde uprchlíci několik dní přespí, vyřídí si nezbytné náležitosti a pokračují dále do Čech či do zahraničí. Ti, kteří se rozhodli v Opavě zůstat, nyní bydlí v nabídce.

Ubytování však běžencům nabízí i mnoho místních obyvatel nebo firem. Zájemci, kteří by rádi pomohli, mohou pro tyto účely stále používat speciální telefonní linku a email, který magistrát zřídil. Volat lze na číslo 734 648 051 od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, emailová adresa je ukrajina@opava-city.cz .

Jak již bylo zmíněno, zastupitelé odklepli pro potřeby uprchlíků v Opavě částku 10 milionů korun.

Integrace uprchlíků

„Samozřejmě dnes nikdo netuší, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet. Na druhou stranu už druhý týden i do Opavy plynou stovky uprchlíků, kteří naši pomoc potřebují. Proto děkuji zastupitelům, že náš návrh schválil. Když bude potřeba, tuto začátek v budoucnosti naučíme,“ uvedl primátor s tím, že počítat se musí být druhou fází, tedy integrací uprchlíků, kteří se rozhodnou ve městě zůstat delší dobu.

„Bude třeba zapojit do pracovního procesu, zajistit školky, což nebude jednoduché, protože nemáme kapacitu tříd. Na začátku by se mohlo jednat spíše o nějaké družiny, aby měly matky možnost využít hlídání pro své děti,“ řekl na zastupitelstvu Tomáš Navrátil. Co se zmíněných mateřských i základních škol týká, vše je v Opavě teprve v procesu zajišťování a hledání vhodného řešení.

Ministerstvo školství již vydalo i speciální příručku k začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání. Jak se v ní uvádí, není potřeba, aby se do škol a školek hlásil hned po příjezdu, po dobu prvních tří měsíců pobytu na území České republiky totiž nastoupit ke vzdělávání nemusí. Budou-li rodiče přesto chtít svou ratolest zapsat, mají na to právo. Pokud však nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout.

Transparentní účet

Už na zastupitelstvu padly návrhy, aby město zřídilo rovněž transparentní účet, který sloužil výhradně pro uprchlíky, kteří našli azyl v Opavě. A takový účet už skutečně existuje.

„Neustále se nám ozývají, instituce i jednotlivci, kteří chtějí finančně pomoci a zároveň chtějí, aby se jednalo o pomoc Ukrajincům, kteří utekli před válkou do Opavy. Proto jsem zřídil účet, na který mohou svou pomoc poslat. Vybrané peníze půjdou na náklady s ubytováním, zajištěním stravy, dopravy předkladatelů a dalších nezbytných služeb,“ přiblížil primátor.

Radnice zatím na účet vložila pět milionů korun, tedy polovinu ze zastupitelstva schválené částky. A kam tedy mohou zájemci peníze posílat? Číslo transparentního účtu je: 9557032/0800.