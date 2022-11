Opava se ponoří do atmosféry adventu. Podívejte se, co nabídnou Vánoční trhy

„Jedná se o jedli ojíněnou, vysokou šestnáct metrů a starou pětatřicet let. Pochází ze soukromé zahrady ve Štěpánkovicích, městu ji darovali manželé Kurkovi,“ prozrazuje Deníku provozně-technický náměstek TS Opava Martin Girášek. Nazdobena bude ve stříbrných odstínech. „Budou instalovány zejména LED diodové světelné řetězce Maxileb s efektem padajícího sněhu, stříbrné baňky a vrchol bude ozdoben světelnou hvězdou,“ popisuje letošní vzezření vánočního stromu Martin Girášek.

Letos tři nabídky

Vánoční stromy nabízejí městu občané poměrně často. Jenže jak vysvětluje Martin Girášek, ne vždy je realizace možná. „Poslední roky jsme měli stromy většinou darované. Není to ale moc jednoduchá záležitost. My se na danou adresu musíme přijet podívat, jak strom vypadá, zda je souměrný, protože pokud strom například roste na zahradě u rodinného domu, většinou je z jedné strany holý. Musí být také vzrostlý, hledáme stromy v rozmezí šestnácti až osmnácti metrů. A v neposlední řadě je rozhodující i to, jakým způsobem se k němu dostaneme. Někde stromy rostou dále od silnice a neumíme k nim přijet jeřábem, případně tam vadí elektrické vedení a strom nejde naložit. Všechny tyto náležitosti tedy musíme při hledání stromu posoudit,“ konstatuje.

A například v tomto roce radnice vybírala ze tří stromů, které jí občané nabídli. „Ostatní dva byly sice pěkné, ale bohužel příliš malé. Pokud bychom nevybrali žádný z nich, měli jsme zajištěny stromy z městských lesů,“ dodává Martin Girášek.